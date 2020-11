Jennifer López se desnuda completamente para lanzar una nueva canción

MIAMI, EEUU.- La artista estadounidense Jennifer López parece cerrar 2020 de la misma forma en la que lo comenzó, desatando polémica e impresionando por su increíble figura con la publicación de imágenes en las redes sociales en las que aparece totalmente desnuda.

La publicación de una foto y segmentos de un vídeo es parte del lanzamiento de su nueva canción “In The Morning”, un tema que fusiona el disco y el R&B mientras que López le reclama a una pareja que no esté presente para los desayunos.

La foto logró más de 3,5 millones de “me gusta” en internet tan solo en dos horas, provocando comentarios de admiración, aprobación, inspiración y condena.

Es una forma similar a aquella en que la artista estadounidense, de padres puertorriqueños, había comenzado el año. Este 2020 arrancó con las imágenes de López deslizándose por un tubo de “strip-tease”, semidesnuda, en plena campaña por lograr una nominación a los Oscar por su protagónico en su película “Hustlers”.

Beauty is about being limitless and powerful ... it’s about realizing your own value ✨ @JLOBEAUTY drops 1/1/21. Visit https://t.co/jc4auCV6JU for early access 12/8. ✨ #BeautyHasNoExpirationDate #JLOBEAUTY #JLOinthemorning pic.twitter.com/gDxTl8tOmQ

— jlo (@JLo) November 23, 2020