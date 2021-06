Jean Alain sobre Operación Medusa: “Ninguna de esas personas es más seria que yo”

Día Poder Jucicial Fecha 07/01/2020 Foto Mery Ann Escolastico

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este martes que la operación Medusa que lleva a cabo la Procuraduría General de la República en su contra, se desarrolla debido a la presunta eliminación de información sensible de la institución durante su gestión.

Rodríguez, en llamada telefónica con el programa “El Gobierno de la Mañana”, de la emisora Z101 y posteriormente en "Sol de la Mañana", de la emisora Zol 106.5 FM, el exfuncionario afirmó que esas acusaciones son falsas y sostuvo que la Procuraduría conserva toda la información.

“Ahí está todo, si no, no pudieran operar. No se ha borrado nada”, dijo el procurador, y explicó que el sistema de la institución sufrió un jaqueo, el cual aseguró, está documentado.

Asimismo, defendió su trabajo al frente de la institución y acusó a la actual gestión de querer “generar morbo” con las imputaciones en su contra a través de lo que definió como "Operación Sancocho".

“Ninguna de esas personas es más seria que yo”, aseveró.

El exprocurador indicó además que al momento de realizarse el allanamiento en su vivienda, en la torre Logroval XVI en el sector Piantini, se encontraba fuera de la ciudad por compromisos personales y que arribó a la ciudad en horas de la mañana.

Adelantó que luego de reunirse con sus abogados, asistirá a la Procuraduría General de la República y agregó que “si hay una orden de arresto que me lleven ante un juez y ahí discutimos”.

Operación Medusa

El Ministerio Público dio esta mañana detalles sobre 38 allanamientos que desde anoche se ejecutaron en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana, y que responden a una investigación por corrupción de la gestión del exprocurador, Jean Alain Rodríguez.

Hasta el momento, se han apresado cuatro exfuncionarios de la Procuraduría, en un proceso que ha bautizado como la "Operación Medusa". El exprocurador informó esta mañana que hoy martes acudiría a la Procuraduría, a propósito de que su residencia fue allanada y él no se encontraba allí.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría informó sobre el arresto, por corrupción y otros delitos, de Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Además, fue apresado Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General" agregó.

La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activo.

Los imputados arrestados fueron trasladados en la madrugada de este martes a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva