Jean Alain: "Si tienen una orden de arresto, que me sometan"

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, al llegar a la Procuraduría General de la República. Foto @Mery Ann Escolástico.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- "Si tienen una orden de arresto, bueno, que me sometan a la justicia y nos veremos en la justicia”, fueron las declaraciones del exprocurador Jean Alain Rodríguez, al arribar a la Procuraduría General de la República este martes.

El exfuncionario llegó a las 11:58 minutos a la sede de la Procuraduría y aseguró que lo hacía por voluntad propia, ya que según sus palabras, no había sido requerido por la justicia dominicana.

"Tal cual he dicho a mi nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado. estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación y persecución. Veremos qué tienen las autorizares que decir o si tienen una orden de arresto", sostuvo.

En el lugar se presentaron manifestantes que vociferaban consignas en contra del exprocurador, reclamando que sea apresado por corrupción. "A la cárcel Jean Alain por corrupto y charlatán", gritaban.

Este lunes en horas de la noche, se llevaron a cabo 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana, y que responden a una investigación por corrupción de la gestión del exprocurador Rodríguez.

El Ministerio Público informó que el operativo denominado Medusa produjo por lo menos cuatro detenidos, entre ellos Miguel José de Moya, quien era asesor de Rodríguez.