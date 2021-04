Indotel nominado para “Regulador Innovador del Año”

Nelson Arroyo, presidente del INDOTEL

SANTO DOMINGO.-El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) fue nominado como “Regulador Innovador del Año” del evento “5G Latin America: Digital Symposium” que será celebrado este próximo 27 y 29 de abril del 2021, en reconocimiento por el proyecto de licitación de las bandas de los 700 MHz y 3.5 GHz que se realiza en la República Dominicana.

Además del Indotel de República Dominicana, fue nominada la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) de Chile y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) de Colombia. El Indotel fue propuesto con el tema “Licitación Internacional para operación de red 5G a nivel nacional”.

El primer lugar será seleccionado a través de la votación que se llevará a cabo a través de la página virtual del evento regional, las cuales estarán habilitadas hasta el día 20 de abril del 2021.Los enlaces para acceder al evento y votar por el Indotel son: 5G Latin America Most Innovative Regulator Award ( knect365.com ); 5G Latin America (knect365.com) y Regulatory of the Year Award INDOTEL | 5G Latin America (knect365.com) .

Julissa Cruz, directora ejecutiva, representará al Indotel durante el evento, el cual reúne a órganos reguladores de la region de Centroamérica y el Caribe (CEACA) y a expertos de Latinoamérica para aprobar temas como los requisitos de evolución de la red de la comunidad de proveedores de servicios en la región de América Latina, orientada a buscar inversiones en tecnología de próxima generación y comenzar el despliegue de servicios 5G.

Durante el evento se abordarán otros temas como los requisitos de evolución de la red de la comunidad de proveedores de servicios en la región de América Latina, orientada a buscar inversiones en tecnología de próxima generación y comenzar el despliegue de servicios 5G, señala una nota de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Indotel.

Establece que en este año 2021, el evento que se llevará a cabo digitalmente durante dos días y “dará la bienvenida a los principales expertos de toda la región para examinar temas claves, incluida la monetización de los servicios empresariales y para el consumidor, la regulación y el espectro para 5G, las tecnologías de red y la innovación y la conectividad rural”.

El origen de nominación

El Indotel fue invitado a participar en este concurso en reconocimiento a su proyecto de licitación internacional de las bandas de los 700 MHz y 3.5 GHz y sus iniciativas para impulsar la red 5G y el uso productivo de las TIC, con miras a expandir los servicios de telecomunicaciones y reducir la brecha digital en el país.

“Se trata de un proceso de licitación pública para el otorgamiento de las licencias y demás autorizaciones necesarias para la prestación de servicios de portadora, telefonía e internet, mediante la explotación de frecuencias radioeléctricas en las bandas 698-806 MHz y 3300-3600 MHz en todo el territorio nacional”, explican los organizadores del cónclave.

Destacan que “con esta subasta, República Dominicana busca ser el segundo país de la región en posición de asignar hasta 100 Megahercios continuos en bandas medias, la cantidad de espectro recomendada para alcanzar el máximo potencial de la red 5G en este momento”.

Los organizadores del cónclave hicieron reconocieron el impacto del proyecto y de cómo el Indotel ha fomentado el desarrollo de la red móvil 5G en República Dominicana.

“Varios estudios internacionales han demostrado que al incrementar la penetración de la banda ancha se tiene impactos positivos en el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), la productividad y la creación de empleo y es por ello la importancia de este objetivo nacional e iniciativo”, relatan los convocantes al concurso.

Precisan, además, que “existe evidencia que demuestra que las telecomunicaciones han sido fundamentales para el desarrollo de la economía y la sociedad durante este estado pandémico causado por el virus COVID-19”.