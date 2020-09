Huawei quiere mejorar la conectividad dominicana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La firma china Huawei expresó su interés en mejorar la conectividad dominicana, durante una visita que uno de sus ejecutivos giró al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El presidente ejecutivo para Latinoamérica de la empresa asiática, Cai Yifan, mostró, además, su "preocupación" por las fallas de cobertura que se presentan en las zonas rurales dominicanas.

Una nota de Indotel aseguró que Cai Yifan se reunió con el presidente de Indotel, Nelson Arroyo, quien manifestó de que "nuestra gestión estará enfocada en ver como encaminamos a cerrar la brecha digital y tener un acceso de mejor calidad en los diversos puntos del país. Aún tenemos mucho camino por recorrer".

En octubre de 2018 Indotel y Huawei firmaron un convenio dirigido a unificar esfuerzos en favor del desarrollo de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación tecnológica, científica y académica.

De acuerdo a lo pactado, Huawei capacitaría a personal dominicano en tecnología 5G, Wifi y Safe City, "y cualesquiera otras que puedan identificarse como de beneficio para ambas partes".

Sin embargo, uno de los párrafos del acuerdo establece que el mismo no tiene para las partes carácter de "exclusividad en el desarrollo de conjunto de actividades e iniciativas, por lo que las mismas podrán concretar libremente con otras empresas, instituciones o personas físicas, asociaciones estratégicas con el mismo objetivo".

La tecnología 5G parece estar a punto de abrirse paso en el país, luego de que Indotel aprobara a mediados de este año el "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias", que establece los usos posibles de cada banda.

El siguiente paso institucional es licitar las frecuencias necesarias y ponerlas a disposición de las empresas de telecomunicaciones, para que puedan iniciar el despliegue de infraestructura para esta nueva tecnología.

Huawei, la segunda marca en vender más teléfonos inteligentes en el mundo, detrás de Samsung, y una de las principales en la oferta de tecnologías de comunicación, tiene presencia en el mercado dominicano en los segmentos de soluciones de empresas y usuarios de dispositivos móviles.

A principios de septiembre, el presidente de Indotel reveló que existen grandes dificultades para la ejecución del año escolar de manera virtual, debido a la mala conectividad que tiene el país.

"Yo estoy sorprendido, yo pensaba que este país estaba mejor conectado, pero una vez he asumido la posición (en Indotel), me he dado cuenta de que el problema de la conectividad sigue siendo un gran problema y que ciertamente hay una gran brecha digital en la República Dominicana", dijo Arroyo en esa oportunidad.

Agregó que bajo esas condiciones, para el inicio de la docencia a principios de noviembre deberá utilizarse la radio y la televisión