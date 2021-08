Hipólito a quienes dejaron de consumir cerdo: “que no coman y se jodan”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Que no los coman y que se jodan”, fue la respuesta del expresidente de la República, Hipólito Mejía con respecto a las personas que han dejado de consumir cerdo, luego de que se confirmara la presencia de la peste porcina africana en el país.

El exmandatario comparó a las personas que no comen productos derivados del cerdo con quienes todavía no se han inoculado contra la covid-19.

“¿Y no me la como yo? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso es igual que la gente que no se quiere vacunar. Si no se quieren vacunar que se jodan”, indicó el exgobernante, dirigiendo una expresión similar a quienes excluyeron la carne de cerdo de su dieta: “que no los coman y que se jodan”.

El dirigente político destacó que él es un consumidor frecuente de cerdo y que las personas no deben abstenerse de consumir estos productos, porque la enfermedad no tiene efectos perjudiciales para la salud humana.

“A eso no hay que tenerle miedo. ¿Por qué hay que tenerle miedo? Además yo me harté de puerco… Es más, voy a comer chicharrón ahora”, afirmó con su habitual desparpajo.

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó este miércoles que hasta el momento suman 15 las provincias afectadas en el país por la peste porcina africana al detectarse la enfermedad en Barahona