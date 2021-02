Haití: el gobierno de las pandillas

Poco después de su llegada al lugar de cautiverio, los secuestradores llevaron a otra niña a la casa. “No comí nada en todos estos días. Sólo una vez me trajeron una sopa que no me tomé. Me golpearon mucho”, relató Ericka.

Los bandidos contactaron a sus padres. “Nos pidieron 200.000 dólares por su liberación. Su padre negoció, diciendo que no podíamos recaudar esa cantidad. ¡Ni siquiera trabajamos!”, dijo la madre de la adolescente, quien se dedica a vender comida en obras de contrucción. El padre es albañil, pero son pocas las oportunidades para trabajar.

Después de muchos intentos de negociación, la cantidad se redujo a una suma más asequible – la familia no quiso dar más detalles sobre el monto acordado–. Los secuestradores les explicaron a los padres de Ericka cómo entregar el dinero y recoger a la niña. “Escuché que estaban hablando entre ellos. Uno dijo que no tenía nada más que hacer aquí y que tenía que ser liberada. Un poco más tarde me recogieron, todavía con los ojos vendados, y me metieron en el coche por la noche”, dijo Ericka. Cuando llegaron a una zona llamada Moulen Sab, los secuestradores golpearon a Vilsaint por última vez antes de empujarla fuera del coche. Y ahí fue cuando empezó a correr.