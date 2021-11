Guido Gómez Mazara apelará archivo de expediente de Andy Dauhajre

Guido Gómez Mazara.

El dirigente político y abogado Guido Gómez Mazara anunció que apelará la decisión del archivo definitivo del caso en favor de Andrés Dauhajre (Andy), interpuesto por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por no estar conforme con la misma.

Gómez Mazara detalló que recurrirá tan pronto sea notificada de la decisión, al tiempo que informó que agotará todo el debido proceso para que acciones como ésta no queden impunes.

Sostuvo que la decisión tomada no se corresponde con la gravedad de los hechos y que en esta se ven envueltos conflictos de intereses entre actores involucrados en el proceso.

Gómez Mazara y el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc, Domingo Rojas Pereyra objetaron el archivo de la investigación de la denuncia que interpusieron en contra del economista, luego que su empresa Baker Street Financial, figura a su nombre y se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado.

El 26 de diciembre pasado la Pepca notificó a Gómez Mazara y Rojas Pereyra el archivo definitivo del proceso de investigación en torno al contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York