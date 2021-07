Grupos con agendas extremistas crean distorsión sobre el nuevo Código Penal

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:23/07/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado Sergio Pérez consideró que la sociedad dominicana está siendo víctima de dos grupos con agendas muy específicas y extremistas.

Específicamente, Pérez se refiere al proyecto de Código Penal que se discute en el Congreso Nacional, al afirmar que el mismo está envuelto en un ambiente de populismo e hiper populismo.

Aseguró que muchas personas creen que el aumento de penas mágicamente va a resolver cualquier situación, pero aclara que el proceso penal es una medida extrema.

“Tú tienes un menú de cosas que el Estado puede hacer y la última es el proceso penal. Porque el proceso penal es la prisión. La prisión es el último recurso, porque lo que se busca es la solución armoniosa del conflicto”, dijo.

El jurista señaló que el Estado tiene una serie de medidas que puede utilizar para resolver los conflictos de manera armoniosa y no tener que llegar al derecho penal. “Cuando yo no tengo forma de disuadir una conducta la sanciono con prisión”.

Pérez también se refirió a temas como las tres causales o el proyecto de ley aprobado recientemente por la Cámara de Diputados que elimina la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito de discriminación.

“Por ejemplo, yo vi titulares: República Dominicana discrimina, pero no es el Estado que está discriminando normativamente. Es una decisión de la Cámara de Diputados que a la hora de aprobar un nuevo Código Penal eliminó algo. Antes de llegar a decir que República Dominicana discrimina, por un proyecto de tipo penal, no me puedes decir a mí, afectando al turismo: no vengan a República Dominicana”, aseguró el el jurista.

Sobre la comunidad LGTBYQ, para Pérez “no hay una comunidad X”, pues entiende que todos son humanos y cree en la emancipación humana.

“Si usted es gordo, si es homosexual, eso es una condición privada de cada persona. No es un elemento para yo tomar una acción de distinguirte y arbitrariamente perjudicarte”, comentó.

Sobre la orientación sexual, explicó que en República Dominicana existen convenciones internacionales que tienen rango constitucional y que protegen los derechos de estas personas.

Puso como ejemplo la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, la cual habla que no se puede discriminar por razones de orientación sexual. Indicó que República Dominicana firmó y ratificó dicha convención.

“Si eso fue firmado y ratificado por RD no es cierto que aquí no existe una norma que establezca la protección de las personas que tienen distinta orientación sexual

Dijo que muchos de los grupos, incluso de los propios que se manifestaron en días pasados frente al Congreso Nacional en contra del proyecto de ley, no conocen estas normas.“Pero tampoco veo un movimiento para exigirlo”, expresó.

Comentó que lo recomendable es utilizar lo que ya está aprobado y luchar para que se aplique. “Exigirle al Estado, vía las entidades correspondientes, que eso se aplique”.

Sobre la interrupción del embarazo, Pérez explicó que aquí no se estaba discutiendo el aborto sino tres causales de excepción para la acción penal.

“Entonces, cuando empezamos a enfocarlo diferente, ya al margen del radicalismo de los grupos provida o promuerte, se desvía. No se trata del aborto. Se trata en qué circunstancias excepcionales es posible la interrupción del embarazo. Y hay un problema social, ¿qué tanta educación sexual nosotros tenemos? Y en un país que recién acaba de prohibir el matrimonio infantil, no me vengas a mí con que la solución es penalizar a la mujer por el aborto”, señaló al ser entrevistado en el programa A Partir de Ahora de Acento TV.

