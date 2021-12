Globant le permite a las compañías dominicanas hacer la transformación a la era digital

Las empresas dominicanas podrán hacer una transformación digital a través una experiencia tecnológica centrada en tendencias como Metaverso, Inteligencia Artificial y Blockchain, a través de Digital Studios un programa de Globant.

Esta compañía es nativa digital y se encuentra enfocada en reinventar los negocios mediante soluciones tecnológicas innovadoras.

“Actualmente, y a raíz del contexto global, las organizaciones enfrentan constantemente nuevos desafíos y tienen la necesidad de reinventarse para prosperar. Es por esto que expandimos nuestra oferta, consolidando nuestro conocimiento en las diferentes industrias con los nuevos Studios que ofrecen transformaciones digitales y cognitivas integrales”, expresó Diego Tartara, Chief Technology Officer de Globant.

Asimismo, dijo que "Trabajando en conjunto, nuestro Studio Model ayudará a nuestros clientes a reinventarse de manera sostenible".

Los Reinvention Studios reúnen la experiencia que Globant ha construido en los diferentes sectores a través de los años.

El portafolio, que continuará creciendo, hoy ya cuenta con ofertas para industrias como Gaming, Media and Entertainment y Life Sciences Studios, a las que se le suman Financial, Travel & Hospitality, and Airlines Studios