Formalizan denuncia contra Hugo Álvarez y Julio Cury por desfalco de RD$ 4.5 millones

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:05/07/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Nacional de la Juventud depositó este lunes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) la denuncia formal contra Hugo Álvarez Pérez, expresidente de la Cámara de Cuentas, por supuesto desfalco de 4.5 millones de pesos.

El proceso también incluye a Julio Cury, debido a que Álvarez Pérez habría usado los recursos públicos para pagarle al jurista y que lo defendiera en la situación legal en que se encontraba luego del allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas, como parte de las investigaciones del caso Caracol.

“Cuando se produce el allanamiento él decide contratar a Julio Cury como su abogado y como abogado de los demás miembros de la Cámara de Cuentas. El problema es que decidió pagarle a Julio Cury con fondos de la Cámara de Cuentas cuando se trata de una defensa personal”, informó a Acento José Alberto Ortiz Beltrán, uno de los abogados sustentantes.

El jurista señaló que la propia procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ha aclarado que quienes están siendo investigados son los miembros de la Cámara de Cuentas, y no la entidad en sí.

Ortiz Beltrán explicó también que la contratación de Cury fue ilegal, ya que no se ajustó a lo establecido por la Ley No. 340-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12.

A continuación en documento íntegro presentado ante la PRPCA por la Fundación Nacional de la Juventud, y las pruebas que dicen tener en contra de Hugo Álvarez Pérez y Julio Cury.