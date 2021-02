FLACSO entre los 100 mejores centros de pensamiento del mundo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) una vez más ha sido distinguida entre los 100 mejores centros de pensamiento del mundo y los 10 mejores de América Latina.

Así lo destaca la edición 2020 del prestigioso Global Go To Think Tank Index, organizado por el Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) del Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania, EE.UU.

El escalafón anual, presentado el pasado 28 de enero del 2021, reconoce el trabajo realizado por los centros de pensamiento en las áreas más importantes del desarrollo de las políticas públicas en el mundo.

En esta, la 15va edición del Global Go To Think Tank, FLACSO fue calificada como la #9 en Latinoamérica y la #99 en el mundo,sin incluir a Estados Unidos.

FLACSO, además, se destacó en este ranking como el centro de pensamiento #128 en el mundo incluyendo a Estados Unidos, y el #67 en Centro y Sudamérica.

En otras categorías, fue calificado como la #6 de América Latina en investigación transdisciplinar y la #7 en la región con mayor impacto significativo en políticas públicas.

Además, el índice distinguió a las unidades académicas de FLACSO México como la #24 en Canadá y México, y a FLACSO Ecuador como la #1 de América Latina en mejores afiliados a gobierno y el Centro de pensamiento #10 Think Tank para seguir en 2021 en América Latina.

Como en años anteriores, el proceso 2020 del Global Go To Think Tank se basó en una definición compartida de las organizaciones de investigación y análisis de políticas públicas y participación, un conjunto detallado de criterios de selección y un proceso de nominación y selección cada vez más abierto y transparente.