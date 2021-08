Familiares de joven asesinada junto a su abuela en Nagua protestan frente al Palacio

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:23/08/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- "Mira mi rostro, yo no he dormido desde que mataron a mi niña. No tengo paz ni tranquilidad".

Estas fueron las palabra de Aleudy Almonte, padre de Selena Almonte, la menor de 15 años asesinada a pedradas y palos el pasado 13 de junio en la comunidad de San Rafael, Nagua.

Este lunes familiares de la menor y de su abuela Librada de la Cruz, quien también falleció luego de ser agredida, protestaron frente al Palacio Nacional en demanda de justicia y esclarecimiento del caso.

Aleudy Almonte expresó que su deseo era que el presidente de la República lo recibiera para que escuche el clamor por ese doble asesinato.

Dijo que tienen dos meses esperando los resultados de las pruebas realizadas al cadáver por parte del Inacif.

Denunció que 16 días después del entierro de Selena, el Inacif supuestamente exhumó el cadáver para realizarle otras pruebas y "esta es la hora en la que no han recibido ningún tipo de respuesta. Solamente nos mantienen esperando."

"Le pido al señor presidente y autoridades competentes de este país que por favor miren el dolor de esta familia, el sufrimiento con el asesinato brutal de esta niña. Un niño de esa edad, 15 años para 16, no pudo haber hecho daño tan grande como para merecer una muerte de ese tamaño y tampoco creo que pueda existir personas que den muerte a un niño indefenso", manifestó.

Yesenia Almonte, tía de la menor, lamentó que las autoridades no tengan siquiera a un detenido o persona bajo sospecha.

"Yo lo que quiero es que pague hasta mi madre si ella es la culpable, pero que pague quien sea que haya cometido el hecho", gritó indignada.

Los familiares recordaron al ministro de Interior y Policía, Jesús "Chú" Vásquez, que él mismo se comprometió a apresar a los culpables, por consiguiente le solicitaron cumplir con su promesa.

Sobre el asesinato