Ex alcalde Montecristi afirma terreno parque Juan Bosch tiene 21 dueños

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ex alcalde de Montecristi, Camilo Suero Grullón, advirtió que tanto él como su familia y otros propietarios del terreno del parque Juan Bosch, permitirán que se desvirtúe el área verde, para que la Alcaldía haga una obra que además de un boulevard de entrada a la ciudad contempla, una plaza comercial.

Con documentos en mano, el ex funcionario explicó que los terrenos del parque son propiedad privada y que pertenecen a un colectivo de 21 personas, que compraron esos terrenos a los herederos de la profesora Isabel Mayer en 1967.

Agrega que esa compra incluyó también los terrenos donde está el Palacio de Justicia de Montecristi y el área en la parte frontal de la edificación, que fue donde se construyó el parque.

Camilo dijo que el terreno fue cedido al gobierno de Joaquín Balaguer de 1986-1990, para la construcción del Palacio de Justicia y que para entonces los dueños de los terrenos y las autoridades acordaron que en la explanada de la edificación se construyera el parque Juan Bosch, para evitar que en esa zona, que pasó a ser área verde se levantaran construcciones que cubrieran la obra de la sede judicial, que para ese tiempo representaba una construcción fastuosa.

El ex funcionario argumenta que el ideólogo de ceder el terreno al Gobierno, fue Juan Enrique Kunhardt, para entonces gobernador de Montecristi y uno de los dueños de este espacio.

Explica que fue un acto de buena fe, sin firmar ningún documento, pero, reitera que si el Ayuntamiento, se ha planteado usar una parte de para de estos terrenos, para hacer una obra, no puede usarlo sin la aprobación de los dueños.

En relación al tema, el alcalde de Montecristi, Jesús Jerez, ha dicho que no paraliza la obra. Se trata de una arco y una especie de boulevard a la entrada de la ciudad, la cual tocaría una franja de los terrenos del parque Juan Bosch, sobre los cuales se ha desatado el conflicto.

“Nosotros no nos oponemos a que una de las bases del arco que se construye, esté en el terreno que nos pertenece, pero el alcalde Jerez, ha hablado de una plaza con cubículos u oficinas se serían alquilados a los abogados y eso no los vamos a permitir”, afirmó el ex alcalde Camilo Suero.

Entre los dueños de los terrenos donde está el parque profesor Juan Bosch, citados por Camilo Suero, figuran Sebastián Socias, Daniel Gómez, Teofila Rodríguez, Zuleyka Grullón, Guadalupe Grullón, César Grullón, Ramón Almonte, Frank Rodríguez Jiménez, Chu Rechetti, Rafael Moscoso, Fellito Moscoso, Rufino Grullón, Juan Enrique Kunhardt, Ana Gomez, Elvio Rodríguez, Delva Suero, Rafael Rivas, entre otros nombres.

Suero también ha dicho que lo que reclama es que el terreno se mantenga, con la naturaleza de área verde que ha tenido desde que se construyó el Palacio de Justicia y que no se use para convertirlo en una plaza comercial, que solo favorezca a unos cuantos