Especialista Calderón: Nos preparamos para recoger a los muertos con eficacia, y no para evitar las muertes

Roberto Calderón, ingeniero especialista. Foto: Mery Anna Escolástico.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- República Dominicana se expone a una tragedia de dimensiones desconocidas, en caso de ocurrir un terremoto.

Hay factores sobre los que no podemos influir, como la fecha y la intensidad del fenómeno, pero sí podemos intervenir preventivamente con una supervisión, corrección y regulación de los sistemas de construcción, para evitar que las personas mueran por malas y deficientes estructuras.

La opinión es del ingeniero civil, especialista en ingeniería estructural y de sismo resistencia, Roberto Calderón, quien sostuvo que se debe acudir al sistema de muros de hormigón armado y no a vigas y columnas y pórticos, que no son seguros ni eficientes.

Es necesario, dijo, una política de Estado que parta del conocimiento de las amenazas, para que no sigamos sembrando vulnerabilidad. Criticó que el Estado se haya concentrado en la política reactiva frente a la posibilidad de la tragedia, y no en la política preventiva. “El Estado se ha preparado para recoger a los muertos con eficacia, y no en evitar que ocurran las muertes en caso de un terremoto”, declaró el ingeniero civil.

Dijo que la crisis nos va a desbordar en caso de la ocurrencia de un terremoto, que como se ha visto, por la periodicidad con que ocurren en la historia, nos coloca en la posibilidad de que lo tengamos en estos tiempos.

