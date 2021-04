Es oficial, falleció Jack Veneno

Jack Veneno.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El exluchador profesional Jack Veneno, considerado uno de los deportists más populares de la República Dominicana, falleció este martes en Santo Domingo a los 78 años tras varias semanas hospitalizado a causa del cáncer que padecía, informó su familia.

"Hasta la muerte la peleaste, ganaste la faja de la eternidad. Hasta siempre padre", publicó su hija Paola en las redes sociales.

Rafael Sánchez, verdadero nombre de Jack Veneno, oriundo de San José de Ocoa, fue un ídolo para sus compatriotas tras revolucionar, junto a su eterno rival Relámpago Hernández, el espectáculo de la lucha libre local en las décadas de los 70, 80 y principios de los 90.

Su debút en la lucha libre profesional fue en el año 1969. Ha sido la figura más destacada de ese deporte en la República Dominicana. Produjo dos programas de televisión dedicados a la lucha libre, y uno de radio.

El legendario luchador, quien llegó a ocupar la Subsecretaría de Deportes dominicana, fue campeón de la National Wrestling Alliance y seis veces campeón Mundial Semicompleto de la desaparecida empresa "Dominicana de Espectáculos".

A principios de este año, el llamado "Campeón de la bolita del mundo", reveló en un programa de televisión que tenía las "botas puestas" para luchar contra el cáncer de páncreas que posteriormente hizo metástasis los pulmones.

Su muerte provocó un aluvión de reacciones, entre ellas la del presidente del país, Luis Abinader, quien a través de Twitter dijo que "la República Dominicana pierde una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional. Lamento mucho la muerte de Jack Veneno, quien hizo vibrar de emoción a miles y miles de dominicanos. Mis condolencias a sus familiares. ¡Descansa en paz campeón!".

La vida del icónico deportista fue narrada en la película 'Veneno, primera caída: el relámpago de Jack', que en 2019 representó al país caribeño en los Premios Ariel del cine mexicano.EFE

Su hijo Jack Michael escribió:

"Hoy a las 2:15 AM, partió a la casa del Padre nuestro Campeón, murió en paz y con el mejor cuidado, más adelante informaremos todo sobre sus honras funebres.

"No hay mayor satisfacción que poder despedir a tu padre con un sentimiento del deber cumplido, a Dios las gracias por permitirme honrarlo, cuidarlo y ponernos al día en todos los puntos de nuestra relación Padre/Hijo, despedirte y verte salir de la casa sin vida duele y duele mucho papi, pero sabemos que está con tu creador y que tu Jesús amado té recibe en amor. Papi no me quedo con nada pendiente entre tú y yo, si me queda la satisfacción de haberte cuidado y acompañado durante esta ardua batalla, que para los terrenales acaba aquí , pero para los que hemos creído ,la verdad es que sabemos que retornas a casa a descansar. Campeón te despido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tu, Tan amado y querido Dios lo eligiera para ser mi padre. Te amo papá y Vuela Alto CAMPEÓN."