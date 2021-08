En República Dominicana solo el 4 % de las madres amamantan a sus hijos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En República Dominicana solo el 4 % de las madres dominicanas amamantan a sus hijos, poniendo al país dentro de los que tienen el porcentaje más bajo en lactancia materna de la región.

Así lo manifestó la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Rosa Elcarte.

Destacó que aunque en los últimos estudios se muestra un aumento importante, los números siguen siendo inferiores.

“Las cifras que tenemos son del 2019, antes de pandemia, después de la pandemia no hay cifras. Probablemente haya un pequeño retraso porque durante un tiempo no se sabía todavía si el virus se transmitía o no por la lactancia y ahí probablemente hubo un parón”, dijo.

Elcarte ofreció estas declaraciones durante un acto en el Ministerio de Salud para inaugurar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual lleva como lema “Proteger la Lactancia Materna: una responsabilidad compartida”.

Beneficios de la lactancia

Dentro de los beneficios que tiene la lactancia materna está el hecho de que es la mejor manera de prevenir la desnutrición en los primeros meses del infante, de acuerdo con Elcarte.

Señaló que la lactancia materna hace que los niños se infecten menos de neumonía y diarrea además los protege de tener complicaciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, entre otras.

En cuanto al covid-19, Elcarte manifestó que se comprobó que dicha enfermedad no se transmite con la leche materna.

En ese sentido motivó a las madres a alimentar a sus bebes a través de seno con los cuidados necesarios cuando se tiene covid-19.

Agregó que para la madre existe la ventaja de tener una mejor recuperación posparto, adelgazan antes y disminuye la incidencia de cáncer de seno y ovarios