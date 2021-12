El día en que el juez Alejandro Vargas enfrentó el poder de los Medina Sánchez

En la carrera judicial de República Dominicana el nombre del juez José Alejandro Vargas se ha destacado por su honestidad, carisma y por impartir justicia sin atropellos.

Vargas ha presidido audiencias de grandes casos vinculados a corrupción, narcotráfico, asesinatos y muchos más, las cuales también se han caracterizado por la manera cercana y explicativa en la que el magistrado dicta sus decisiones.

Un ejemplo de esto ocurrió el 9 de diciembre del 2020 cuando, siendo juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Vargas presidió la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Antipulpo, que tiene a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, como principal cabecilla del supuesto entramado de corrupción.

En esa ocasión, y luego de más de 20 horas de debate, el magistrado dictó prisión preventiva a Medina Sánchez y a los demás imputados en el caso, incluyendo a la otra hermana de Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez.

Pero antes de su dictamen, el juez Vargas calificó el supuesto entramado de corrupción de los hermanos del expresidente como una traición familiar.

“Alexis no correspondió y comenzó a hacer negocios, y los negocios de Alexis fueron notorios. No es solo el Ministerio Público que persigue a Alexis, todos los comerciantes y empresarios que lo veían que usaba el tráfico de influencia para favorecerse, hoy celebran que usted este ahí, para que no se pierda”, afirmó el magistrado.

A continuación, el momento exacto del escarmiento a Alexis Medina:

Este martes, Participación Ciudadanay el capítulo dominicano de Transparencia Internacional darán a Vargas el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2021.