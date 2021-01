Dueños de bares y restaurantes protestan para que los dejen trabajar

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Algunos dueños de bares y restaurantes hicieron una protesta en la Plaza de la Bandera en reclamo por las medidas restrictivas del Gabinete de Salud, las cuales no les permiten desarrollar sus funciones en sus respectivos negocios.

Dicen que ese sector se ha visto golpeado por la crisis de la pandemia desde el 1 de agosto del año pasado cuando les obligaron a cerrar.

Agregan que ahora con el nuevo horario de toque de queda los bares han tenido que volver a cerrar poniendo en peligro la economía de todos los empleados de ese sector.

Randy Croussete explicó que posee un bar en la Avenida Venezuela por el cual debe pagar 200 mil pesos de alquiler, una nómina ascendente al mismo monto más el alto costo de los servicios de energía eléctrica, donde el mes que mas barato llegó fue por la suma de 38 mil pesos el pasado mes de noviembre.

"No le estamos pidiendo que nos den nada, porque cinco mil pesos de ayuda de un FASE no me va a compensar los 200 mil pesos del alquiler del local. Un empleado que paga 10 mil pesos de casa, con cinco mil pesos de una ayuda no la va a pagar... Ellos lo que exigen es que se les devuelva su trabajo y a mi que me dejen trabajar", exclamó Croussette.

Asimismo aseguró que su Asociación de Bares y Restaurantes agrupa a cerca de 5,000 comercios y 168 mil empleados, que se quedarán sin trabajo si las medidas de contención no se flexibilizan.

Dijo tener conocimiento de muchos establecimientos que han quebrado, "creo que es justo que una terraza que es al aire libre pues se le permita operar aunque sea con el 50% de sus empleados".

Remarcó que como asociación tienen un protocolo avalado por Salud Pública, por lo que piden al presidente de la República no enfocarse solamente en los sectores que operan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino también en los que producen dinero en horas nocturnas, puesto que ellos al igual que los demás pagan impuestos y deben asegurar el sustento de sus familias