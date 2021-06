Dominicana explica al presidente Abinader los problemas que sufre por carecer de documentos civiles

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “He querido estudiar medicina, con la habilidad que Dios ha puesto en mí, no se sabe cuántas vidas yo podría haber salvado con la ayuda de Dios. Solo pido poder vivir en libertad, poder desarrollar mi proyecto de vida, permítame escalar y volar”.

Estas son algunas de las palabras que la joven Medlina Derissaint, nacida en República Dominicana e hija de padres inmigrantes haitianos, escribió en una carta enviada al presidente de la República Luis Abinader, donde le expresa sus limitaciones al no contar con los documentos de identidad, por la ineficiencia de la Ley 169-14 sobre la regulación de de personas nacidas en territorio nacional y la naturalización.

“Siento tristeza, inconformidad, angustia y mucho dolor al ver mi vida en decadencia por la falta de mis documentos. Tengo sueños que quiero hacer realidad y por falta de mis documentos no me es posible”, expresó la joven en la misiva.

Dijo que dada la situación no ha podido ir a la universidad, quiere viajar y no ha podido y que hasta para un trabajo doméstico le han dicho que no trabajan con extranjeros siendo ella dominicana. “No es por la falta de oportunidades sino por la falta de documentos”.

Derissaint preguntó al mandatario si se pudiera imaginar en una situación similar a la que actualmente viven decenas de ascendencia haitiana nacidos en el país.

“Con el debido respeto que se merece, quisiera hacerle una pregunta, ¿se imagina usted en un caso así? ¿puede imaginar cuáles serían sus sentimientos, si estuviera en la misma posición que estoy en estos momentos? Ver a sus hijos sufriendo por ese mal no es nada justo. Por eso digo: ¡Ya basta! Tengo derechos, soy dominicana como el resto de mi pueblo. Tengo fe en mí, y sé que con libertad puedo llegar alto, ruego que ya no me tengan en ese cautiverio, que no me sigan cortando las alas, quiero volar”, escribió.

A continuación vea carta íntegra y video enviado al presidente: