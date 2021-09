Dictan orden de conducencia contra Andy Dauhajre por no presentarse a audiencia

Andy Dauhajre, Economista.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Primera Sala Penal del Distrito Nacional declaró el rebeldía al economista Andrés -Andy- Dauhajre hijo por no presentarse a una audiencia que tenía en el día de hoy con relación al pago que recibió de parte de la transnacional Odebrecht.

Sin embargo, luego de la corte dictar orden de conducencia en su contra, Dauhajre se enteró del hecho y se presentó ante el tribunal.

En mayo pasado, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional falló para revertir el archivo definitivo de dicho expediente.

El archivo fue hecho por la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República.

El abogado y dirigente político doctor Guido Gómez Mazara fue quien depositó un recurso para revertir el archivo del expediente.

"Agradezco a Dios y a todos los que creyeron que era “posible “: el 4to Juzgado de Instrucción acaba de revertir en todas sus partes el archivo definitivo dado durante PGR/ Jean Alain a favor de Andrés Dauhajre referente al dinero recibido de Odebrecht", expresó en ese momento Gómez Mazara.

Cuando en enero de 2020 Gómez Mazara depositó el recurso contra el archivo del expediente, dijo que se pretendía que el poder político sirviera de cobertura al escándalo del contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista.

Consideró sospechoso y “señal inequívoca de complicidad” que el día 26 de diciembre de 2019 la Procuraduría dirigida por Jean Alain Rodríguez notificara un “archivo definitivo” del proceso de investigación relacionado con el dinero pagado por Odebrecht a Dauhajre