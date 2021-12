Destaca impacto social de transformación de la Duarte con París

Duarte con París/FUENTE EXTERNA

La transformación de la Duarte con París. La iniciativa puesta en marcha por el ministro de Turismo, David Collado, mediante la Fundación Acción, Emprende y Transforma -con fondos del sector privado- pondrá fin al caos de 50 años al orden.

Se avanza así hacia una transformación urbana incluyente, ya que se aspira que esto no sea más que un inicio y que luego la iniciativa se repita en otros lugares.

Juan Bautista Vicini, socio y miembro del Comité de Estrategia e Inversión de INICIA, consideró que, por el impacto social y humano que tienen estos trabajos, "la iniciativa debe replicarse a otros puntos del país" con el objetivo de continuar devolviéndole la ciudad a los ciudadanos.

“Hay que devolverle los espacios públicos a la ciudadanía, que al final es la vida de la ciudad”, sostuvo en una entrevista que concedió al periodista Moisés González del periódico digital y canal de Youtube Despertar Nacional.

Vicini manifestó que las grandes ciudades se convierten en sitios agradables y seguros cuando las personas “no tienen que montarse en un carro para moverse siete kilómetros para llegar al cine o un kilometro para llegar al supermercado, sino que lo reúne todo alrededor”.

Recordó que durante la gestión de David Collado como alcalde de la capital, el urbanista Jan Gehl explicó en una charla que las ciudades que no hacen ese cambio, el de devolverle la ciudad a los ciudadanos, "terminaban siendo deficitarias".

Ello, porque. al final, los vehículos no hacen negocios, no tienen hijos, no se enamoran, no intercambian, no toman el sol en el parque... mientras que los ciudadanos sí, y los ciudadanos son los que pueden hacer a una ciudad y a su administración en una ciudad rentable, pero solo si reciben a cambio el beneficio de residir en una ciudad agradable, segura e iluminada.

El fin de un caos

Se busca reordenar y, por ejemplo, devolverle la acera al peatón, reorganizar el tránsito vehicular y el transporte público con nuevo arbolado urbano e iluminación vial y señalizaciones necesarias.

Este nuevo modelo de ciudad, que impactará la vida de los residentes y turistas de tan icónico espacio de la capital dominicana, se realizará mediante una alianza público-privada, de la mano de personas e instituciones comprometidas con los espacios comunes para así garantizar la equidad y el cumplimiento de las normas establecidas.

En esta primera etapa la intervención abarcará dos manzanas de la avenida París y el entorno de incidencia de la avenida Duarte.

Contará con la formalización de nuevos módulos comerciales para los buhoneros ubicados en el área de esta primera fase, la cual contempla también remozamiento de aceras, contenes, drenaje pluvial, soterramiento de cables e iluminación.

La propuesta convertirá la avenida y su entorno en un ejemplo de lo que puede ser una ciudad con actividad comercial organizada y de que la Duarte con París vuelva a sitio emblemático y de orden que permita mostrarlo como una nueva entrada a la ciudad de Santo Domingo.

La primera etapa de la transformación de la Duarte con Paris será inaugurada en los próximos días