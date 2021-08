Desconocen paradero del liberado tras 12 años encerrado sin cometer delito

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Derechos Humanos desconoce el paradero de Luis Peña Valdez, el hombre que fue encerrado por 12 años en la cárcel La Victoria sin cometer delito ni ser judicializado.

De acuerdo al abogado Ricardo Mojica, quien fue parte del equipo que llevó el proceso de para liberarlo, don Luis se iría a Monte Plata el pasado miércoles, pero por las lluvias ocasionadas por la tormenta Fred le permitieron quedarse en el edificio del Comité hasta que pudiera irse a su pueblo.

Sin embargo, según narró Mojica a Acento, ayer jueves, alrededor de las 5:00 de la mañana, don Luis le pidió al portero que le abriera la puerta porque se iba para Monte Plata.

Desde ese momento no han tenido información sobre el paradero de don Luis, pues los residentes en Batey Verde, en Monte Plata, de donde es oriundo, dicen que no lo han visto.

Mojica explicó que tenían planes de que don Luis regresara el próximo martes para continuar con el proceso de dotarlo de una cédula de identidad, por lo que esperan que el señor se presente ante el Comité.

Dijo que desde el organismo lo apoyaron en todo lo que pudieron, pero que como es un adulto tampoco podían tenerlo retenido en el lugar.

Otro dato aportado por Mojica es que don Luis dejó en las instalaciones del Comité varias pertenencias que la gente le había donado.

Asimismo, aseguró que le habían comprado un celular pero que aún no estaba funcionando porque todavía no tenía tarjeta SIM, por lo que no tiene cómo comunicarse con él