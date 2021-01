Derrumbe en pleno funeral mata al menos a 23 personas en India

NUEVA DELHI, India.- Al menos 23 personas murieron y más de una decena resultaron heridas este domingo tras el derrumbe del cobertizo de un crematorio durante un funeral en la ciudad de Muradnagar, del estado de Uttar Pradesh, en el norte de La India.

Hasta ahora los cuerpos de rescate han hallado 23 cuerpos bajo los escombros y cerca de 40 personas han sido rescatadas, 15 de las cuales están recibiendo atención médica, dijo a la prensa el superintendente de policía Iraj Raja.

Un equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), la policía, y los bomberos, continúan removiendo escombros ante el temor de que algunas personas sigan atrapadas bajo los restos de la construcción.

At least 23 people are dead after a roof collapsed at a cremation ground in #Muradnagar near Delhi, the #Ghaziabad Police said on 3 January. pic.twitter.com/scalHgnMkW

— Raj N Purohit (@rajnpurohit) January 3, 2021