Demandan mayor protección para mujeres y niños en República Dominicana

Mayra Jiménez, ministra de la Mujer.

La explotación sexual y comercial, así como el abuso laboral siguen afectando a mujeres y niños en la República Dominicana, donde es necesario aunar mayor esfuerzo para proteger a estos sectores, de acuerdo con expositores en un foro celebrado este viernes en Santo Domingo para tratar el tema.

Un país "no avanza y no se desarrolla cuando dos segmentos vitales de su población como son la mujer y la niñez no cuentan con la suficiente protección social en todos los escenarios de sus vidas", dijo la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, en la apertura del Foro protección de la mujer y la niñez en espacios laborales.

Jiménez señaló que, "a pesar de los avances" en el país, "todavía persisten grandes barreras en el ejercicio del derecho al trabajo de la mujer por el predominio de ideas y valores patriarcales", por lo que desde el Gobierno se trabaja "para fortalecer los sistemas de protección a la mujer trabajadora y a la niñez".

Por su lado, Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, subrayó que "este es un buen momento" para abordar la vulneración de derechos a mujer y niños en entornos laborales, donde pueden ser objeto de explotación.

A la vez, lamentó, en declaraciones a la prensa, que los avances que se había logrado en esta materia de protección "han tenido un retroceso" a causa de la pandemia, ya que muchos niños han visto obligados a recurrir al trabajo en las calles a causa de la situación económica impuesta por la covid-19.

Los últimos datos disponibles, de 2014, indican que unos 360,000 niños trabajan en la República Dominicana.

El citado foro fue organizado por los ministerios de la Mujer y el Trabajo, Save the Children y el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo