Dejan detenido a Jean Alain Rodríguez, confirma abogado

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados de Jean Alain Rodríguez informaron que su cliente fue dejado detenido en la tarde de este martes, tras su visita a la Procuraduría General de la República (PGR).

La información fue confirmada por Figueroa Willan uno de sus abogados al salir de la PGR.

"Tenía una orden de arresto y la magistrada, Yeni Berenice, ejecutó la orden de arresto... en el momento en que lo entregamos", manifestó.

En la noche de este lunes y mediante el Operativo Medusa, el Ministerio Público realizó unos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Romana y La Vega incluyendo la residencia del exprocurador, quien no se encontraba en su casa al momento del operativo.

Asimismo arrestaron a varias personas entre ellos Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría, Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa, Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información de la institución y Miguel José de Moya asesor del exprocurador.

De acuerdo con los imputados se les acusa de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Al cabo de la medianoche, el exprocurador hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter expresando que buscan callarlo a través de allanamientos para seguir disimulando la "falta de respeto al debido proceso".

En la mañana de este martes llamó a varios programas radiales donde expresó que las acusaciones en su contra son falsas y que la Procuraduría conserva toda la información.

A las 11:58 minutos de este martes llegó a la sede de la Procuraduría en compañía de sus abogados y aseguró que lo hacía por voluntad propia, ya que según sus palabras, no había sido requerido por la justicia dominicana.

"Tal cual he dicho a mi nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado. estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación y persecución. Veremos qué tienen las autorizares que decir o si tienen una orden de arresto", sostuvo