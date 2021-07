Defensa de Bautista: Petición de prisión es “vacía”, sin pruebas

Andrés Bautista. Foto: Mery Ann Escolástico.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La solicitud hecha por el Ministerio Público en el juicio Odebrecht para que el ex presidente del Senado Andrés Bautista García sea condenado a cinco años de prisión y que, además, sus bienes sean incautados, es una petición “vacía”.

Esto, de acuerdo a la barra de defensa de Bautista García, porque el Ministerio Público "no ha podido presentar ninguna prueba" que incrimine al también miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), acusado de recibir sobornos por parte de Odebrecht para adjudicar obras en el país.

La multinacional brasileña admitió haber entregado US$92 millones para ser favorecida con la adjudicación de importantes obras construidas con dinero público.

“El pedido de condena de parte del Ministerio Público es un pedido vacío, vacuo, en el aire (ya que) solamente procede una condena cuando alguien tiene elementos suficientes, graves, concordantes, precisos, pruebas que hayan sido administradas e incorporadas al proceso que den cuenta el nivel de responsabilidad con un hecho”, lo que no es el caso, según comentó a Acento el abogado Carlos Salcedo, portavoz del consejo de defensa del imputado.

Las mismas pruebas del MP demuestran, sostuvo, que “Andrés Bautista deberá ser descargado con una sentencia absolutoria” y así confían que será, según Salcedo, "si de verdad en el país hay una justicia creíble".

“Esas tres juezas nos merecen el mayor de los respetos. Si hay una justicia creíble, como entendemos que la hay, en este caso la única posible sentencia es una sentencia de absolución, de descargo y evidentemente no habrá lugar al decomiso de bienes de Andrés”, insistió el jurista.

Por lo tanto, consideró, tampoco procede la variación de medida de coerción como ha pedido el Ministerio Público.

Salcedo afirmó que todos los bienes que posee Bautista García están detallados en sus declaraciones juradas de bienes y que no hay ninguna actividad ilícita; por tanto, no hay lugar para el lavado de de activos.

“Cada una de las inversiones de Andrés tiene un origen en cada una de sus actividades empresariales. Si no hay un delito grave precedente (es) porque no hay el soborno, no hay la falsedad en ninguna de sus declaraciones juradas. Cada una de las inversiones de Andrés tiene un origen en cada una de sus actividades empresariales”, repitió el abogado.

La defensa técnica del imputado es integrada, además de Salcedo, por los abogados Thiaggo Marrero Peralta y Jorge López Hilario.

Este jueves continuará el juicio Odebrecht en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las magistradas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, que escuchan los discursos de clausura de las partes involucradas.

Esta fase del proceso se inició el lunes 26 de julio con el Ministerio Público presentando sus alegatos respecto a los imputados Ángel Rondón Rijo, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Andrés Bautista García y Víctor José Díaz Rúa, contra quienes pidió condenas por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La exposición final de la defensa de Bautista García está agendada para los días 23, 24, 26 y 27 de agosto próximo, pero podría adelantarse uno o dos días debido a que el Ministerio Público terminó sus conclusiones finales un día antes de lo previsto