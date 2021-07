Danilo decidió a quien imputar en caso Odebrecht y Jean Alain se puso loco con el poder

Víctor Díaz Rúa.Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:16/06/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, fue Danilo Medina siendo presidente de la República, quien decidió a quién imputar y a quien excluir del caso Odebrecht, y la acción la ejecutó un "loco desquiciado" llamado Jean Alain Rodríguez, ocultando así a sus propios favoritos que sí estaban recibiendo beneficios de las obras ejecutadas por Odebrecht en la República Dominicana.

Díaz Rúa expresó que de las 17 obras realizadas por Odebrecht por lo menos 8 resultaron excluidas de las acusaciones que finalmente se formularon, y entre las excluidas estuvieron las obras en las que hubo mayores niveles de sobornos, entre ellas Punta Catalina.

El ex director de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana admitió que el PLD manejaba cuentas diferentes de las oficiales en las campañas políticas, que eran cuentas separadas del partido. En esas cuentas entre el 2006 y el 2013 se manejaron más de 5 mil millones de pesos. Era dinero recaudado para las campañas electorales, y como no había aprobada una ley de partidos políticos no tenían que ser informadas a las autoridades electorales.

Víctor Díaz Rúa dijo que procederá judicialmente contra Jean Alain Rodríguez y contra Laura Guerrero Pelletier. Duda aún sobre el posible sometimiento judicial contra el ex presidente Danilo Medina, porque dice no poseer las pruebas de que fue Medina quien dio las órdenes para someterlo a la justicia a él y a otros.

Díaz Rúa fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en el programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite diariamente por AcentoTV