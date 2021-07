Cuba niega esté procesando a manifestantes en juicios sumarios

Un integrante de las brigadas especiales observa a personas tras la protesta contra el Gobierno de Cuba hoy, por una calle del pueblo San Antonio de los Baños (Cuba). El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el "combate", como respuesta a las protestas pacíficas espontáneas surgidas este domingo contra su Gobierno en diferentes puntos del país. EFE/Yander Zamora

LA HABANA, Cuba (Lorena Cantó).- Las máximas autoridades de la Justicia y la Fiscalía cubana negaron este sábado que se esté procesando en juicios sumarios a detenidos por las protestas del 11 de julio y confirmaron que hay menores bajo investigación que de resultar condenados recibirán sanciones con "tratamiento diferencial".

"No son procedimientos sumarísimos. La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para los delitos menores", dijo en una conferencia de prensa en La Habana el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro.

Familiares de detenidos en las manifestaciones como el joven cineasta Anyelo Troya denunciaron esta semana que se están llevando a cabo supuestos juicios sumarios en los que algunos encausados no cuentan con un abogado y los allegados no reciben información o lo hacen cuando el juicio ya se ha celebrado.

HASTA AHORA, DELITOS MENORES

El presidente del TSP explicó, en relación con los procedimientos relacionados con las protestas, que a los tribunales han llegado hasta ahora "sobre todo delitos de menor entidad" como desorden público, lesiones leves o desacato, que tienen previstas desde sanciones administrativas o multas hasta penas de un año de prisión.

De momento se han celebrado 19 procesos judiciales que involucraron a 59 personas, señaló.

"Se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa", dijo el alto funcionario, quien agregó que en estos casos la ley permite que el acusado decida si nombra o no a un abogado.

Ferro insistió en que la justicia cubana "cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales" en la materia y criticó que "ha habido el propósito de desacreditar la legitimidad, independencia e imparcialidad con que actúan los tribunales y los jueces cubanos".

"El hecho de que juicios sean más cortos no significa que no se respeten las garantías procesales", acotó por su parte la fiscal general de Cuba, Yamila Peña.

A la vez, en tanto van llegando a los tribunales los juicios por delitos menores, la Fiscalía mantiene abierta la investigación de "un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad" en los que "se pretende determinar la responsabilidad de cada persona".

AÚN SIN CIFRAS OFICIALES

Casi dos semanas después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la isla las autoridades no han divulgado la cifra oficial de detenidos o procesados, por lo que la única referencia son los listados que grupos de activistas y organizaciones independientes están recopilando y haciendo circular en las redes sociales.

La ONG de abogados Cubalex, por ejemplo, ha difundido un listado preliminar de detenidos que a 21 de julio recogía 584 nombres, de los que se verificó la detención de 150 y la liberación de 91.

En esos listados aparecen varios menores de edad de entre 15 y 17 años, entre ellos una joven de 17 años, Gabriela Z., que según ha declarado su familia a medios independientes fue condenada a ocho meses de prisión por desorden público.

Sobre la detención y procesamiento de menores, Rubén Remigio Ferro recordó que la edad penal en Cuba son los 16 años, pero precisó que cuando se juzga y condena por la vía penal a jóvenes de 16 a 20 años "hay procedimientos especiales, tratamiento diferencial según el Código Penal" y lo establecido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia.

"Ha habido algunos menores, se está investigando. Son pocos y estamos evaluando", indicó la fiscal general sobre este tema.

LA AMNISTÍA CORRESPONDE AL GOBIERNO

Respecto a las voces que solicitan desde dentro y fuera de Cuba una amnistía para los detenidos en las protestas, el presidente del TSP consideró que se trata de una decisión política que corresponde al Gobierno y "tiene su momento".

"Los procesos están en curso y está la opción del recurso. En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas", recalcó, en tanto la fiscal general apostilló que "no es lo que corresponde" ya que las investigaciones aún están en desarrollo.

Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que empujó a los cubanos a salir a las calles para criticar a su Gobierno.

Las autoridades por su parte, insisten en culpar a EE.UU. tanto de las manifestaciones como de la extrema escasez que sufre el país.

CIDH alerta de "graves violaciones" de los Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su "preocupación" por lo que considera como "graves violaciones" de los Derechos Humanos registradas en Cuba a raíz de las protestas contra el Gobierno.

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha reiterado su rechazo a las "acciones de represión durante las manifestaciones" y ha advertido de que las denuncias recibidas por parte de la sociedad civil "son graves y merecen la atención de las autoridades cubanas y la comunidad internacional".

"Según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días", recoge el texto.

Así, la CIDH ha indicado que los hechos denunciados "incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero".

La CIDH ha señalado, además, que se han registrado actos de "vigilancia y monitoreo a residencias", así como la apertura de procesos judiciales "sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal", tal y como ha recogido la cadena Radio Televisión Martí.

"En este marco, la Relatoría ha sido informada sobre las primeras condenas de prisión a raíz de las protestas, las cuales se habrían dictado luego de un juicio sumario en el que la mayoría de los acusados no contó con defensa legal y en la que doce personas recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel", ha alertado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que existe una falta de información por parte del Gobierno: "autoridades policiales y de la Fiscalía negaron que hubiese una sola persona desaparecida, afirmaron que en la isla no hay lugares de detención desconocidos o secretos".

Por ello, ha pedido a los países de la región que "cumplan su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público".

Silvio Rodríguez pide amnistía

El cantautor cubano Silvio Rodríguez. EFE/Yander Zamora/Archivo

El cantautor cubano Silvio Rodríguez pidió la amnistía para los manifestantes presos que "no fueron violentos" en las masivas protestas antigubernamentales del domingo 11 de julio.

"No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada", escribió el trovador cubano en su perfil de Facebook tras un encuentro con el joven dramaturgo Yunior García, uno de los detenidos en las protestas y ya liberado.

La reunión tuvo lugar en los estudios de grabación de Rodríguez en La Habana en respuesta a una carta abierta enviada por García para abordar la situación en el país después de las protestas que estallaron en varias ciudades ante la grave crisis económica y sanitaria, la escasez de alimentos y en demanda de libertades civiles.

Rodríguez lamentó que personas con un pensamiento diferente al oficial se declaren "fuera" y lo describió como un "fracaso".

A su vez, García Aguilera ofreció su versión de la reunión en sus redes sociales, donde comentó que "ninguno convidó al otro a renunciar a sus posiciones ni principios".

"Nos enfocamos en cómo aportar, ahora mismo, al bien de la sociedad cubana, en su conjunto", escribió el dramaturgo, quien fue arrestado por la fuerza el día de las protestas cuando realizaba una sentada pacífica ante la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

También aseveró que el cantante "se comprometió" frente a él y las esposas de ambos a abogar por los detenidos. (Con informaciones de EFE y EUROPA PRESS),