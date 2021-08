Cruz Jiminián teme eliminación del toque de queda produzca repunte de la covid

Antonio Cruz Jiminian Dr. en Medicina, dueño de la clinica Cruz Jiminian, ubicada Ortega y Gasset en el sector de Cristo Rey.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El reconocido doctor Félix Antonio Cruz Jiminián afirmó que tiene temor de que la eliminación del toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia de La Altagracia pueda elevar los niveles que tenemos hasta ahora de positividad y contagios por covid-19.

“A mi no me gusta esa medida tan abierta, porque tengo temor de que volvamos a lo que pasó después de Semana Santa”, reiteró.

Cruz Jiminián añadió que la medida podría ser peligrosa porque “el país es muy pequeño para tener restricciones en una provincia y en otras no”, ya que cualquier persona está fácilmente en la disposición de desplazarse entre distintas demarcaciones sin problema alguno.

El galeno precisó que la orden podría “recrudecer” el panorama sanitario actual, debido a la poca cantidad de personas con al menos dos dosis y la incidencia a nivel nacional e internacional de nuevas variantes o cepas del virus Sars-CoV-2.

“Recuerden que hay nuevas cepas y que no todo el mundo está vacunado. Hay poblaciones en distintos sectores donde la población no está vacunada todavía”, agregó.

El doctor invitó a la población a continuar con el esquema de vacunación que ha desarrollado el gobierno y subrayó que ningún experto en ciencias de la salud está en contra de la inoculación para enfrentar el virus del covid-19.

“Nadie que sepa medicina está en contra de las vacunas. Yo me puse las tres dosis y me dio covid y, si aparece una cuarta, me la pongo. La única solución es mantener el distanciamiento, usar la mascarilla y vacunarse”, apuntó.

Cruz Jiminián habló en el marco de la exposición de resultados del Plan Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, en el que el presidente Abinader destacó que en Cristo Rey este experimento ha disminuido los niveles de criminalidad en un 67 %.

Cristo Rey no es el de antes

En lo que se refiere al plan de seguridad, el doctor Cruz Jiminián indicó que las cifras suministradas por el gobierno que apuntan un avance en los índices de seguridad ciudadana del sector de Cristo Rey, zona en la que tiene una fuerte labor social y en la que se encuentra ubicada su clínica privada, son verídicas y han transformado la localidad.

El médico expresó que ha sido testigo de la mejoría que señalan las autoridades con respecto a esta zona y cómo han bajado los indicadores de crímenes y actividades delictivas