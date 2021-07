Conrad Pittaluga asegura que solo una "mente malsana" puede acusarle de recibir sobornos

Conrado Pittaluga, abogado.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para el abogado Conrad Pittaluga Arzeno, imputado en el caso Odebrecht por aceptar sobornos y simularlos mediante contratos de servicios profesionales, solo una mente perversa y malsana podría concebir algo parecido a lo que se le imputa. Expresó que no es vengativo, y que no se alegra por lo que está ocurriendo al ex procurador general de la República, pero admitió que por esas acusaciones ha tenido que disminuir sus actividades profesionales y ha perdido clientes, aparte de los efectos que han tenido para él y su familia las acusaciones que le formularon en la pasada administración.

Conrad Pittaluga dijo que cobró 1.5 por ciento del contrato de la Autopista del Coral, unos 6.6 millones de dólares, y que ese monto es una media de lo que cobran otros profesionales del área.

Reconoció que fue compañero de estudios de Víctor Díaz Rúa, que fue su abogado personal en el pasado, pero que nunca le ofreció ningún servicio cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas.

Conrad Pittaluga ofreció detalles sobre sus bienes, relaciones, negocios y vida profesional, y defendió su honestidad y lejanía de los hechos que le imputan. Dijo que nunca ha tenido cuentas ocultas, ni empresas fantasmas, ni empresas desactivas, que tampoco utilizó codenomes y que su trabajo fue transparente y pagado en varias partidas que les fueron desembolsados a través de su compañía, que aún existe, llamada New Port Consulting.

