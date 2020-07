Ciudadano denuncia aparece designado en Curazao, país que nunca ha visitado

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El señor Rafael Fernández Lara, que según su cédula electoral vota en la Escuela República Dominicana de Villa Juana, denunció que en el padrón aparece designado a Curazao, país que nunca ha visitado.

“Si yo no conozco en Curazao, cómo yo aparezco en Curazao”, reclamó indignado al salir del recinto, ateniéndose a no votar porque el sistema de registro no se lo permite.

Junto a Fernández Lara, más personas han reportado el mismo fallo en los padrones electorales que los designa a países indistintos. Hasta el momento, esas personas no han tenido otra opción que abstenerse de ejercer su derecho constitucional.