Científicos chinos alertan de gripe porcina que podría trasmitirse a humanos

PEKÍN, China.- Científicos chinos han advertido en un reciente estudio del peligro de una nueva cepa de gripe porcina identificada en cerdos del país asiático, que tiene el potencial de contagiar a humanos y provocar una nueva pandemia.

El estudio, liderado por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China y publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), se basa en más de 30 mil muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas.

"El virus predominante G4 EA H1N1 ha adquirido una mayor inefectividad humana. Dicha inefectividad aumenta en gran medida la oportunidad de adaptación de virus en humanos y genera preocupación por la posible generación de virus pandémicos", se lee en el estudio.

Un 10.4% (35 de 338) de los trabajadores porcinos investigados resultaron positivos para el virus G4 EA H1N1, lo que indica que este "ha adquirido una mayor infectividad humana que aumenta en gran medida la oportunidad de adaptación de virus en humanos y genera preocupación por la posible generación de virus pandémicos", alerta.

Efectivamente, los científicos encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina tras analizar las muestras. Entre ellos se encuentra uno denominado G4 que es una "combinación única de tres linajes", entre los que figura la cepa del H1N1 que mutó de los cerdos a los humanos y fue responsable de la pandemia de gripe de 2009.

Hurones dominicanos

Los investigadores realizaron experimentos en hurones, que muestran síntomas de gripe parecidos a los humanos -como fiebre o tos- al exponerse a este tipo de virus, y concluyeron que la cepa G4 es "altamente infecciosa" y que causa "síntomas graves".

"Es especialmente preocupante porque uno de los orígenes de este virus se remonta también a la gripe aviar, contra la que los humanos no tienen inmunidad", asegura uno de los científicos.

No obstante, los investigadores no presentan pruebas de que la cepa pueda transmitirse entre humanos: "las probabilidades son bajas", según la investigadora Martha Nelson, citada por la revista científica Science.

"Pero nadie sabía de la cepa H1N1, que saltó de los cerdos a las personas, hasta que aparecieron los primeros casos humanos en 2009", añade.

Por ello, los investigadores piden que se tomen medidas de prevención dado que "es cada vez más frecuente que los puercos se infecten con virus que tienen el potencial de saltar a humanos".

Los científicos Sun Honglei y George Gao, director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, apuntan que "tendría sentido desarrollar una vacuna contra el virus G4 tanto para cerdos como para humanos".

Entretanto, científicos chinos continúan desarrollando una vacuna para la fiebre porcina africana, cuyo brote desatado en 2018 ha interrumpido el suministro de este tipo de carne y provocado el sacrificio preventivo de cientos de miles de cerdos en China.

Según un estudio de la Academia China de Ciencias Agrícolas recogido este mes en la revista china Science Daily, la vacuna está ya en la fase de ensayos clínicos en cerdos, y las pruebas realizadas hasta la fecha han dado buenos resultados.

UNA PANDEMIA ADEMÁS DE UNA PANDEMIA

La revista Science publicó este lunes un artículo de su especialista Jon Cohen que buscó comentarios de otros investigadores al respecto, tras subrayar que “lo que el mundo no necesita ahora es una pandemia además de una pandemia”.

Robert Webster, un investigador de influenza que se retiró recientemente del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, dice que es un "juego de adivinanzas" sobre si esta cepa mutará para transmitirse fácilmente entre humanos, lo que aún no ha hecho.

"Simplemente no sabemos que ocurrirá una pandemia hasta que ocurra la maldita cosa", dice Webster, y señala que China tiene la mayor población de cerdos del mundo. “¿Lo hará este? Dios sabe."

Cuando múltiples cepas de virus de la gripe infectan al mismo cerdo, pueden intercambiar genes fácilmente, un proceso conocido como "reordenamiento".

Sobre la variante G4,se destaca que “es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados”.

"De los datos presentados, parece que este es un virus de influenza porcina que está a punto de emerger en humanos ", dice Edward Holmes, un biólogo evolutivo de la Universidad de Sydney que estudia los patógenos.

"Claramente, esta situación necesita ser monitoreada muy de cerca", insistió Edward Holmes. (Con informaciones de EFE y otras fuentes)