Bienes Incautados se custodiaban "de forma muy sui géneris"

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Bienes destruidos, sucios, abandonados y endeudados fueron parte de los descuidos encontró el director de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABID), Manuel Oviedo Estrada, al asumir su cargo.

El funcionario explicó que la gestión pasada (que estuvo encabezada por Laureano Guerrero) se custodiaban los bienes “de una forma muy sui géneris”.

“Encontramos bienes que pagaban una suma irrisoria de RD$ 5,000 que podrían generar US$ 1,500 mensuales. Encontramos que a los bienes no se les estaban dando mantenimiento, destruidos, sucios, abandonados, sin vigilancia”, enfatizó, sin mencionar nunca el nombre del pasado funcionario.

“Encontramos también que la data estaba perdida”, es decir, bienes que no se sabía su origen o donde no tenía definido quienes lo ocupaban.

La administración de Oviedo Estrada tuvo incluso que recurrir a solicitar una ayuda extra del Gobierno Central, solamente para saldar deudas acumuladas de mantenimiento de los inmuebles incautados.

Oviedo Estrada explicó que, a su llegada, ordenó un levantamiento de estos bienes, porque la pasada gestión no tenía muy claro qué poseía, y qué no. Aclaró que antes existía “un registro muy endeble, un registro manual, rústico”, que no respondía a una buena administración.

“Estamos tratando de esos inmuebles ponerlo a la venta, se está trabajando una ley especial de venta de bienes incautados, decomisados y abandonados, a los fines de evitar que siga siendo una carga para el Estado", señaló.

"También estamos buscando la posibilidad de que personas puedan alquilar esos inmuebles en lo que se vende, para ir amortizando la deuda que existe”, explicó este lunes en una entrevista al programa radial “Sin Maquillaje”, que se transmite de seis a ocho de la mañana, por La Roca 91.7.

"También hemos corregido la nociva practica de que bienes e inmuebles estaban bajo uso de personas de la administración".

El temor dificulta salir de esos bienes

El funcionario explicó que muchas veces se hace muy difícil darles salida a los inmuebles incautados, precisamente por su origen. “A veces la gente se atemoriza porque piensa que el procesado, en un momento si regresa, puede pretender recuperar ese bien”.

Entre los bienes que mencionó que están bajo la custodia de la OCABID, se encuentran solares desde 400 metros, fincas de 2,000 tareas, viviendas en lugares de lujo, apartamentos en la playa y en torres del centro de la ciudad