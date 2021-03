VIDEO: Biden tropieza tres veces al subir escaleras del avión presidencial

WASHINGTON, EEUU.- El presidente estadounidense, Joe Biden, tropezó este viernes tres veces al subir la escaleras del avión presidencial, el Air Force One, que lo lleva de visita a la ciudad de Atlanta.

Como han mostrado las imágenes de su partida, Biden perdió el equilibrio una primera vez cuando subía las escaleras agarrado con la mano derecha a la barandilla, y no llegó a caerse, pero sí tuvo que apoyar la otra mano en el suelo.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021