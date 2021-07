ASDE rescinde contrato con empresa y asume recogida de basura en circunscripción 3

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este comenzó este lunes a prestar el servicio en la circunscripción 3, en el tramo sur que va desde la Ciudad Juan Bosch hasta la avenida Charles de Gaulle, después de darle un plazo de 15 días a la empresa COMLURSA para que se retirara del municipio por incumplir el contrato de recogida de basura que tenía desde el 2013.

Así lo informó la entidad municipal, la cual indicó que el plan de recogida de la basura incluye a los sectores La Ureña, Nuevo Amanecer, Los Frailes, Brisas del Este, Tropical del Este, y toda la zona ubicada entre la autopista coronel Rafael Fernández Domínguez hasta la avenida Las Américas.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento que dirige Manuel Jiménez, anunció que el operativo se llevará a cabo con una flotilla de diez camiones compactadores, con los cuales se comenzará a ejecutar el nuevo sistema de ruta y frecuencia en esta zona de la ciudad, con el objetivo de normalizar el servicio que había sido "progresivamente desmontado por la empresa COMLURSA hasta generar una crisis que puso en riesgo la salud y la tranquilidad de las familias".

“Normalizaremos el servicio con equipos en buenas condiciones. En pocos días esta parte de la ciudad estará limpia y estable. Lo que antes era solo un negocio para pocos ahora será un servicio eficiente y favorable para todos”, declaró el alcalde momentos antes de iniciar las operaciones de este lunes.

El contrato con ASDE

En base a un contrato firmado por el entonces alcalde Juan de los Santos el 15 de enero del 2013, la empresa COMLURSA tenía asignado de manera exclusiva el servicio de recogida de la basura en las circunscripciones 2 y 3 de Santo Domingo Este, a US$ 32 la tonelada, precio que, según la actual administración del cabildo, es el más caro que ha pagado un ayuntamiento del país, donde el costo mínimo está estimado en US$ 22 dólares y el máximo en US$ 26.

A pesar de las constantes deficiencias y crisis presentadas en sus primeros años de contrato (déficit de unidades, camiones viejos y en mal estado…), el 30 de agosto del 2018 la gestión de Alfredo Martínez le hizo una adenda al contrato para extenderlo desde 2019 hasta el 15 de enero del 2022, con el mismo precio y las mismas condiciones.

La entidad sostuvo que gestión del alcalde Manuel Jiménez recibió el cabildo amarrada a estas condiciones contractuales y sin ningún tipo de equipo para desarrollar una solución alternativa.

El pasado 23 de enero de 2021, Manuel Jiménez rescindió el contrato de COMLURSA en la circunscripción 2, y este lunes 26 de julio termina su relación con la empresa en la circunscripción 3, luego de notificarle durante todo un año por incumplimiento en la calidad del servicio, por poner en riesgo la salud de los munícipes y atentar contra el medio ambiente.

Los actos de alguacil entregados a COMLURSA desde agosto del 2020 a julio del 2021 incluyen certificaciones de: camiones contratados y no incluidos en la ruta de frecuencia de recogida de basura; camiones dañados y no sustituidos por la empresa contratista; camiones dedicados a transportar escombros de construcción como si fueran desechos de hogares y negocios, práctica que altera el peso de la carga y el costo pagado por el Ayuntamiento.

Según el acto de alguacil entregado a COMLURSA varias de los trabajos de fiscalización, registro y denuncia de las faltas de las empresas fueron realizados por el mismo alcalde Manuel Jiménez, quien se dedicó personalmente confirmar las faltas al contrato suscrito hace ocho años por Juan de los Santos y extendido por Alfredo Martínez.

Para hacer frente a este escenario, la gestión de Manuel Jiménez decidió comprar una flotilla de 35 camiones nuevos de fábrica, incluyendo 25 unidades de compactadores que pronto estarán en el país para ser integrados al nuevo modelo de gestión de residuos sólidos de la ciudad