Artista Kilia LLano denuncia atraco y complicidad de agentes de la Policía Nacional

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La artista visual Kilia Llano, denunció que fue víctima de atraco el pasado martes y responsabilizó a miembros de la Policía Nacional de complicidad con el hecho.

La muralista dijo que el atraco se produjo alrededor de las 5 de la tarde en el sector los prados por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes la golpearon en un hombro y arrebataron la cartera y su libreta de bocetos.

En un video colgado en sus redes, contó que luego de ser despojada de sus pertenencias, llegaron de repente dos miembros de la Policía a bordo de una motocicleta y que, al describirle a los sujetos, ellos los conocían.

“En menos de 10 minutos después aparecen dos policías en un motor, que no sé cómo se enteraron que a mí me habían atracado. Que extraño yo pensé, que estas dos gentes están aquí, pero no solamente eso, si no que cuando le estoy describiendo a los dos delincuentes, ya ellos sabían la descripción de esos delincuentes”, expresó

Dijo que cuando fue al destacamento de la Policía Nacional ubicado en la Winston Churchill para hacer la denuncia, un agente de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) le dio un número de teléfono, pero sale equivocado.

La artista dijo que lo que más lamenta es que le arrebataron su libreta de bocetos con todos sus trabajos de tres meses y estudios realizados en su viaje a Estados Unidos.

“Yo digo como puede ser que el martes a mí me atracan, yo doy la descripción de esos delincuentes, la policía sabe quiénes son y todavía no hay un culpable, no aparece mi cartera, no aparece mi libreta, pero los atracadores siguen atracando con la anuencia de la policía y yo responsablemente, Kilia Llano denuncia que la gran mayoría de la policía de este país son los mayores delincuentes, están asociados con los delincuentes y cobran peaje a los atracadores”, manifestó

Expresó que los delincuentes continúan azotando la zona, sobre todo en la misma esquina donde ella fue atracada.

Indicó, indignada que la población no solo tiene que cuidarse de los delincuentes, sino de la Policía Nacional que insiste en tener “delincuentes dentro se du institución”.