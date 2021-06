Allanan residencia de Jean Alain Rodríguez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El apartamento donde reside el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez en el ensanche Piantini en esta capital fue allanado por fiscales del Ministerio Público la noche de este lunes, sin que se sepa si el exfuncionario se encontraba en el lugar.

Asimismo, el domicilio en Jarabacoa de su asesor Miguel de Moya durante su gestión al frente de la institución que ahora lo investiga es otra de las propiedades visitadas por los fiscales.

Al filo de la medianoche no existía aún información oficial sobre el procedimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutada con el apoyo de la fuerza pública.

Los allanamientos se producen el mismo día en que se conoció un video cuya autoría se le atribuye a Jean Alain Rodríguez donde se aprecia cuando en el Aeropuerto de las Américas aparentemente es a él a quien se le impide abandonar el país la semana pasada, por supuesta disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La filmación no muestra el rostro de quien filma y solamente se escuchan las voces de quien sería el exprocurador así como el funcionario que le comunica que no puede salir del país por razones que no explica.

Asimismo, horas después de que la titular de la PGR y sucesora de Rodríguez, Miriam Germán Brito, indicara a través de un documento que sobre este exfuncionario no pesa ningún impedimento de salida del país, lo que solo puede ordenar un juez.

"Es el interés de quien dirige este Ministerio Público que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todos los ciudadanos (as) sin importar quien sea", señala en su comunicación Miriam Germán Brito.

También adelantó que no será parte de ningún proceso legal que involucre a Jean Alain Rodríguez, porque no quiere "dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor".

Versiones de prensa sostiene que el exprocurador general salió de su departamento unos diez minutos antes de la llegada de los fiscales y después de la medianoche escribió en su cuenta de Twitter: