Versiones de infidelidad rodean a Jennifer López y Alex Rodríguez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expelotero Alex Rodríguez está siendo cercado nuevamente por versiones que le atribuyen infidelidades a Jennifer López, esta vez con la modelo Madison LeCroy.

“Volaste a Miami para tener sexo con un exjugador de MLB muy famoso”, escuchó Madison LeCroy que se le decían en un programa especial del elenco de “Southern Charm”, ante lo que ella respondió: “Es falso. Me contactó. Y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (López) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo LeCroy.

Have Jennifer Lopez & Alex Rodriguez Reached A Breaking Point? Singer Is 'Positively Fuming' After Madison LeCroy Controversy, Source Spills https://t.co/7aoyty2sR2 #SmartNews — Butch Brown7 (@Brown7Butch) February 17, 2021

Rodríguez y Jennifer López, quienes han tenido que aplazar su boda en dos ocasiones debido a la pandemia, no han comentado el asunto de manera pública, pero en privado, según Us Weekly, “una fuente” que no identificó le dijo que la cantante "tuvo un ataque de furia".

La edición argentina Infobae escribió al respecto que el exjugador de los Yankees “es conocido por su fama de mujeriego” y que “antes de enamorarse de Jennifer López mantuvo romances con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna”.

Una vez comprometido con la cantante recibió este mensaje:“Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer López”. Así le escribió el cubano José Canseco, su excompañero de equipo que lo acusó así de engañar a la cantante y actriz con su exmujer, Jessica Sekely, según Infobae