Administración Gran Teatro Cibao le "baja la nota" los músicos del Jazz

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- El anuncio hecho por los organizadores del evento cultural Lunes del Jazz, en el bar Moisés Zouin, en el Gran Teatro del Cibao, de que no va más por falta de apoyo económico ha hecho mella en la población local que gusta de la llamada "música de los músicos".

Las reacciones sobre el tema no han parado, luego que los promotores publicaran que detendrían las presentaciones de los lunes, porque la administración del Gran Teatro decidió cobrar el alquiler del bar.

“Lamentablemente Lunes de Jazz, no seguirá en el bar del Gran Teatro del Cibao, debido a que las autoridades del Ministerio de Cultura han manifestado que no es rentable para poder continuar, lo cual nos hace imposible continuar, ya que no contamos con patrocinadores que auspicien este importante espacio”, anunciaron los organizadores del evento.

Ante lo anunciado por los músicos, representantes de la administración del Gran Teatro Cibao han difundido un comunicado en el cual, el director de la institución cultural, Luis Marcell Ricart Grullón, explica la situación.

El director dijo que se les ha solicitado a los organizadores que asuman los gatos extras, como pago a empleados que se quedan fuera de sus horarios habituales para este evento.

Comunicado:

Desde la llegada del nuevo director al Gran Teatro del Cibao se han tratado de revivir ciertas tradiciones que lamentablemente se han ido perdiendo precisamente por falta de apoyo.

Personalmente nos acercamos a la Sra. Fátima Franco, quien está a la cabeza de los lunes de jazz, para que se retomara este evento, facilitándoles el Bar por un porcentaje de boletería, el cual consiste en una remuneración de RD$50 pesos por boletas vendidas, con tal de que de que volviera a escena.

El Gran Teatro del Cibao tiene sus reglas como toda institución y cada productor asume el

compromiso de cumplirlas al momento de firmar el contrato.

El pre contrato establece en el punto “H”

H- La relación de gastos del Gran Teatro del Cibao (empleomanía, horas extras, turnos extras, ect) es adicional y correrán por cuenta del productor y/o empresario.

Lo cual determina que el productor es responsable de los gastos adicionales que genera el espectáculo que se presenta.

Durante los meses que “Lunes de Jazz” se presentó, el Teatro se hizo responsable de los gastos adicionales que este espectáculo generaba, aun siendo una institución que solo se sustenta de lo que produce, como apoyo para que dicha actividad pudiese salir a flote, siendo así las ganancias de boletería para los productores de dicho evento, entregándole al Gran Teatro el porcentaje acordado en el contrato.

Dicha actividad ya ha comenzado a generar ingresos fijos y por tal motivo, se les solicito a sus organizadores el trabajar tal cual lo estipula el precontrato, asumiendo sus compromisos adicionales como productores del evento, los cuales consisten en los gastos de personal adicional necesarios para los horarios nocturnos y ante tal propuesta los organizadores manifestaron que no podían asumir esas condiciones.

En ningún momento se les expulso del Bar como se ha manifestado en varias comunicaciones, la decisión ha sido tomada por ellos al no poder asumir dichos gastos.

Se les exhortó solicitar un apoyo al Ministerio de Cultura como grupo que tiene una tradición y valor en la Ciudad Corazón, pero la misma hasta el momento no ha sido realizada.

El Gran Teatro del Cibao siempre tendrá las puertas abiertas para todos aquellos que quieran hacer buen arte y de calidad, siempre y cuando se respeten y no se quiebren las reglas de dicho lugar