ACD felicita elección de candidatos y candidatas que apoyan derechos de las mujeres  

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) felicitó hoy a los candidatos y las candidatas que resultaron electos y electas en las pasadas elecciones presidenciales y congresuales que mostraron apoyo público a los derechos de las mujeres, la juventud y la niñez.

La entidad que agrupa a personas católicas, bautistas, episcopales, evangélicas, metodistas y pentecostales, valoró que pese a las campañas sucias y a la negativa de religiosos conservadores y antiderechos, estas candidaturas salieran victoriosas en las urnas y concitaran el apoyo de la población.

En ese sentido, la alianza destacó como aspirantes para el Senado y para la Cámara de Diputados que se pronunciaron públicamente a favor de los derechos de las mujeres, superaron con muchos más votos a aspirantes antiderechos y llegaron a ser las más votadas en algunas demarcaciones.

Explicaron que estos resultados electorales son una muestra que la gran mayoría del pueblo dominicano apoya y respalda los esfuerzos y trabajos que se realizan a favor de la vida, la salud, la dignidad y los derechos de las mujeres.

Reiteraron que en el caso específico del Código Penal y la inclusión de las tres causales (cuando peligra la vida de la mujer, cuando médicamente está comprobado que el feto es incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de violación o incesto), la encuesta nacional sobre aborto demostró que la gran mayoría de personas religiosas en el país está de acuerdo con la despenalización de la interrupción del embarazo en esas tres circunstancias.

“Encuestas con credibilidad han señalado el apoyo de la población general a favor de las tres causales. En el caso específico de los religiosos, la Encuesta Nacional sobre Aborto demostró que el 79% de los católicos consultados está de acuerdo con la causal vida o salud, el 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto”, apuntó la ACD.

Concluyeron que los resultados de las elecciones demuestran que la posición de las jerarquías de la Iglesia Católica y Evangélica no representa la opinión de la feligresía ni de las congregaciones, por lo que llamaron a diputados/as y senadores/as electos/as a no dejarse chantajear por las cúpulas religiosas, que le amenazan diciéndoles que llamarán su feligresía a no votarles, y a adoptar una agenda de trabajo a favor de las mujeres, la juventud y la niñez, que es el deseo de la mayoría del pueblo dominicano.