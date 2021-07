Abogado Thiaggo Marrero: República Dominicana es un país que discrimina

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:19/07/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- No dejar entrar a un estudiante a un centros educativo por tener un afro o impedirle la entrada a una persona a cualquier establecimiento por la forma en que viste o su color de piel, son situaciones que pueden considerarse como actos discriminatorios.

Así lo consideró el abogado Thiaggo Marrero, quien afirmó que República Dominicana es un país que discrimina y parte de su problema es que no lo reconoce.

“El que diga que en República Dominicana no hay discriminación vive en una burbuja o tiene privilegios que no se está dando cuenta de los abusos. Parte del problema de la sociedad es que a nosotros nos gusta tapar el sol con un dedo. Y por eso no hemos podido avanzar en una agenda que permita el mejor desarrollo y la garantía de los derechos de todas las personas, porque no queremos ver el problema”, comentó el jurista al ser entrevistado en el programa A Partir de Ahora de Acento TV.

Marrero también calificó como un grave error el proyecto del Código Penal aprobado recientemente por la Cámara de Diputados que elimina la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito de discriminación.

“Cuando tu tienes un párrafo donde por creencias personales o por cuestiones institucionales, que es lo que dice la redacción del proyecto, no habría lugar a la discriminación, lo que estamos diciendo es que en el fondo nunca va a ver discriminación porque cada quien tiene su justificación para que haya algún tipo de discriminación. Es muy grave lo que sucedió. No hay dudas”, aseguró.

Dijo que con ese artículo que se modificó y que incluyó un párrafo específico que de alguna manera justifica que la objeción de conciencia sea una base para poder discriminar, lo que está haciendo es eximiendo de responsabilidad aquella persona que por sus creencias personales pueden negarle derechos a otras personas.

El jurista se refiere a los legisladores, de quienes dice "sacaron eso debajo de la manga" porque esa parte nunca había estado contemplada en ninguno de los proyectos que han cursado en el Congreso de la República.

Sin embargo, Marrero dijo tener la esperanza de que el proyecto se enmiende en el Senado, ya que “es lo mejor que le puede pasar al país”.

El jurista explicó, además, que el país necesita un Código Penal adaptado a la Constitución actual que proclama el estado democrático de derecho y que reconoce todos los derechos de las personas. También que vaya acorde con las políticas pensadas desde el Estado para garantizar el libre desarrollo de la persona, su dignidad y un ambiente de oportunidades para todos, sin ningún tipo de discriminación.

El programa A partir de Ahora, de Gustavo Olivo Peña, en Acento TV, se transmite en los siguientes canales 38 de Claro, 39 y 439 de Altice, 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. Horarios: 7, 8 y 11 de la MAÑANA; 4 Y 7 de la TARDE, con repeticiones en los horarios de MADRUGADA y resumen el fin de semana. También se puede disfrutar en el portal AcentoTV.do y Acento.com.do, además del canal de Youtube Acento TV.