Abogado del primer teniente suspendido asegura fue por cantar música urbana

El abogado del del primer teniente de la Policía Nacional, Geormant Montero Herrera, denunció que su defendido lo suspendieron por cantar música urbana.

Montero Herrera es conocido en el medio artístico como Yolmay, apenas cumplió seis meses que debutó como cantante urbano.

Alejandro Almonte explicó que el primer teniente lleva en la institución 10 años y como cantante seis meses.

Manifestó que esto violenta el debido proceso que establece la Constitución Dominicana en los artículos 38, 39, 40 , 68 y 69. De igual manera la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590 - 16 en su artículo 168 y los mismos contienen la proporcionalidad de la falta.

El togado denunció que el mayor encargado de la investigación "es promoción de otro mayor de la Policía Nacional, el cual no quiere saber del primer teniente".

Destacó que hace unos meses el mismo teniente fue sancionado por 30 días sin disfrute de sueldo por el mismo hecho.

El vocero y director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la Policía Nacional a través de la dirección de asuntos internos se encuentra investigando al oficial.

Afirmó qué las canciones divulgadas por el primer teniente cómo artista no se ajustan a las normas de la institución,sin embargo negó de qué se le está investigando por pertenecer al género urbano.

"No es porque sea artista urbano. La Policía Nacional no se opone a que ninguna persona pueda desarrollar su talento. No obstante, existe dentro de la institución normas que están en nuestro reglamento y en la ley de la institución que deben ser cumplidas", aseguró el también coronel.