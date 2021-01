Abinader suspende a Faña quien alega inocencia y persecución

Faña y la denunciante, María Isabel Flores Encarnación. FUENTE EXTERNA /

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader ordenó la suspensión temporal del ingeniero Leonardo Antonio Faña como director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quien alega inocencia y persecución política tras ser acusado de agresión sexual.

La suspensión fue decidida a la par de que Faña solicitara licencia en sus funciones para enfrentar la acusación de María Isabel Flores Encarnación de haber sido acosada de palabra y luego violentada de obra.

En una carta a Abinader, Faña expresa que solicita licencia laboral "para con ello, cesante de mis funciones, poder enfrentar sin tropiezos esta causa política en la que demostraré mi inocencia, fuere en el plano legal o político”.

“Nunca me atrevería a manchar el digno gobierno que usted preside, del que hoy soy parte, por la confianza que ha puesto sobre mis hombros; en esas atenciones me considero inocente y voy a demostrar de manera contundente que esto es parte de la persecución política que por años he recibido”, sostiene Faña.

"Cuando para realizar una investigación judicial o administrativa fuere conveniente a los fines de la misma suspender a un servidor público, procedería hasta por sesenta días continuos, siendo posible la prorrogación de esta por una sola vez", dice la norma aplicada por el jefe de Estado.

La suspensión fue solicitada por el Ministerio de la Mujer cuya titular, Mayra Jiménez, expresó que espera que se profundice la investigación en relación a la denuncia de agresión sexual y violencia de género interpuesta por la servidora pública María Isabel Flores Encarnación.

Advirtió que la violencia en contra de las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una violación de derechos que resulta de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, entre otros factores.

"Solicitamos que mientras concluya la investigación, el imputado sea suspendido temporalmente de sus funciones, como una medida ejemplificadora de que el poder y la función pública no servirán de escudo para cometer o encubrir actos de violencia contra las mujeres", precisó.

"Actos como el que ha sido denunciado constituyen una afrenta a la voluntad política y a los esfuerzos que realiza el gobierno dominicano para hacer frente a la violencia. Por tanto, el Ministerio de la Mujer entiende que, de comprobarse la culpabilidad, se aplique todo el peso de la ley", sostuvo