Abel: “No van a pasar Navidad con el dinero del Ayuntamiento”

El alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, advirtió a los abogados que lograron que fueran embargadas sus cuentas bancarias personales y las del Ayuntamiento, por una deuda de RD$ 9.5 millones, que no tendrán dinero de la Alcaldía para pasar Navidad.

El funcionario municipal ha dicho que no cederá "ante chantajes" y aseguró el reclamo de la deuda "no está sustentado, porque en el Ayuntamiento no se ha hallado (siquiera) un “papelito” relacionado a la demanda" a cargo de los abogados Francisco Ruiz y Junior Suero.

“Si pretenden pasar Navidad con el dinero del Ayuntamiento que apunten para otro lado”, repitió el alcalde Martínez, quien insiste en que "no hay contrato que avale el reclamo de los abogados" ya que "se trata de un obra que no se hizo".

El alcalde de Santiago también advierte que no pagará, que no cederá "aún con la sentencia" en su contra, porque "se trata de una ilegalidad", alega.

Este jueves, el juez Henry Domínguez conoció un recurso interpuesto por el Ayuntamiento para que se levante el embargo sobre esas cuentas bancarias y el consultor jurídico del Ayuntamiento, Rafael Ceballos, aseguró que el fallo se dará a conocer la próxima semana.