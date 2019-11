SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- Ejecutivos de la Fundación Eduardo León Jimenes, Centro León y Grupo Puntacana inauguraron la noche del pasado jueves la exposición “Ser Oscar de la Renta”, un trabajo pensado y preparado para resaltar la obra del diseñador dominicano, en la moda, su vida y representación internacional.

“Hoy el Centro León es Oscar de la Renta, invitando a todo aquel que por aquí pase, a conocer el legado de un hombre fuera de serie, un hombre que supo interpretar su cultura y pudo ir estructurando junto a las culturas que iba conociendo, haciéndose un ciudadano del mundo, desde el mundo y para el mundo”, expresó María Amalia León de Jorge, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes, institución gestora del Centro León.

“Un dominicano universal”, así describió Haydée Kuret de Rainieri al diseñador de reconocimiento internacional, quien a lo largo de su vida, no solo moda, sino, que hizo aportes significativos, por medio de otras acciones.

En el acto de apertura de “Ser Oscar de la Renta”, Kuret de Rainieri, quien habló a nombre del Grupo Puntacana, destacó no se trata solo del Oscar famoso e internacional, artista, que podía intercambiar con reyes o primeras damas, presidentes, famosos, sino que exposición va más allá, porque toca lo humano.

“Se trata también de ese Oscar que amaba la gente, compartir, disfrutaba ser dominicano: se enorgullecía de ser dominicano”, afirmó Kuret de Rainieri, ante cientos de invitados de la moda, el arte y otras profesiones, que coparon los jardines del Centro León, para ser testigos de un acto que los anfitriones consideraron un evento histórico.

“Oscar era esencialmente dominicano. Él, en su vida profesional, fue a Francia, a España. Sus creaciones de moda lo llevaron varias veces a Rusia, especialmente por la Ruta de la Seda. Donde quiera que estuviera, sin importar cuán lejos estuviera, nunca estuvo lejos de aquí”, comentó Alex Bolen, una de las personas cercanas a Oscar de la Renta.

Los organizadores del evento detallaron que la exposición está enmarcada en el programa “Grandes Maestros” del Centro León y que la misma se desarrolla en cinco momentos espaciales que muestran dimensión de Oscar de la Renta, como ser humano y como profesional de las artes.

En la exposición los visitantes podrán ver a Oscar es celebrado; Oscar Renta Fiallo es Oscar de la Renta; En el taller todo es inspiración, Oscar es transnacional, y Esencias de un legado.

Detalles de “Ser Oscar de la Renta”

En la Sala de Exposiciones Temporales del Centro León se exhiben 50 vestidos originales del diseñador. Algunos creados para figuras internacionales como Hillary Rodham Clinton, Laura Bush, Barbara Pierce Bush, Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey y Taylor Swift. Y otros creados para personalidades dominicanas cercanas al diseñador.

También el público podrá apreciar muestra de documentos y objetos de carácter documental, fotografías personales del diseñador, 60 portadas de revistas y libros, videos con entrevistas a familiares, personalidades del arte y la cultura vinculadas al diseñador, cámaras y accesorios de la Colección Eduardo León Jimenes de Etnografía y obras de arte de colecciones propias y cedidas en préstamo de colecciones privadas e instituciones nacionales e internacionales.

Este Proyecto expositivo ha contado con la colaboración de prestigiosas instituciones, entre otras: The Metropolitan Museum of Art (The MET), Kent State University Museum (KSUM), George W. Bush Presidential Library and Museum, Fashion Institute of Technology, Young Fine Arts Museums of San Francisco, The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, Museo Bellapart, Museo Fernando Peña Defilló y Archivo General de la Nación.

Colaboración

“Ser Oscar de la Renta”, es una propuesta que ha tenido la colaboración de Grupo Puntacana, Cervecería Nacional Dominicana, Citi Private Bank, Banco Popular Dominicano, Editora Listín Diario, Visa Internacional, Aeropuerto Internacional del Cibao, Synergies Corporation, Fundación Propagas y Excel.