Firma 5 hormigas Caribe desarrollará taller Generación de insights

Santo Domingo, República Dominicana.- La firma independiente de planificación 5 Hormigas Caribe, anunció la celebración de una taller guiado «Generación de insights» a celebrarse el 24 de mayo en Intec, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

En un mundo donde el consumidor esta constantemente expuesto a mensajes de marcas y productos, es necesario enviar el mensaje correcto al público al que nos interesa llegar. Los insights son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores y que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas En estos tiempos toda innovación, idea o comunicación tiene que estar conectado con un insight.

Motivación del taller

En el taller se aprenderá a generar insights, a reconocer cuando han encontrado un insight poderoso y a usarlo de una manera que le haga honor. Está pensado para personas de diferentes niveles: para quienes se aproximan por primera vez, como para quienes tienen tiempo trabajando en esta área y desean encontrar una nueva manera para generarlos.

Sobre el facilitador

Ulli Appelbaum es un laureado consultor de marketing y estrategia de marca con más de 20 años de experiencia. Ha ocupado puestos de estrategia en firmas como BBDO, Leo Burnet y Fallon Wordwide, trabajando con marcas como Nestle, Harley Davidson y Chrysler, ha contribuido mediante su trabajo a 7 premios Effies y un premio ARF.

Es fundador y jefe de estrategia de First the Trousers then the Shoes, una exitosa firma de consultoría de marca. Es el creador de Aha!, el deck de cartas diseñado para redescubrir insights de manera más rápida y eficiente.

Sobre el organizador

5 Hormigas Caribe, firma independiente de planificación con 12 años de desarrollo sirviendo a las principales marcas y agencias en el país, se ha dedicado a la planificación estratégica, al conocimiento del consumidor, al desarrollo de insights y a fomentar la educación entorno a todos estos aspectos. Cree firmemente que con una mejor comprensión de los consumidores, se logran marcas más fuertes, negocios más fuertes y un país más fuerte.

Taller guiado el 24 de mayo en Intec, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Informaciones: [email protected]