Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – 14 niños con malformaciones congénitas genitourinario fueron sometidos esta semana en el hospital docente universitario Doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello, a cirugías de reparación de hipospadia y orquidopexias.

Estas intervenciones corrigieron los referidos trastornos. En los pacientes con hipospadia, el meato urinario u orificio del pene está en la cara ventral o inferior del órgano, y en los que padecen orquidopexias, los testículos no están dentro del escroto.

Niños en edades de 1 a 14 años fueron sometidos a las cirugías en los quirófanos del centro de salud para las intervenciones especializadas (criptorquidia y orquidopexias). Mientras que la reconstrucción de uretra se realizó a pacientes de 16 a 64 años de edad.

Estos datos resultan de la jornada gratuita de Cirugía Reconstructiva Urológica que inició el 4 de noviembre y recién finalizó. La jornada la organizó el servicio de Urología del hospital en coordinación con médicos internacionales de la Fundación Cirugía Segura y Anestesia para Todos, «Safe Surgery and Anesthesia For Everyone (Safe)».

El director del hospital, doctor Francisco Torres Lebrón, resaltó la importancia de esta jornada que integró al personal de anestesiología y de enfermería de bloque quirúrgico, pues da soluciones de vanguardia a la población que acude a buscar servicios.

De su lado, el jefe del servicio de urología, doctor Déncil Pérez, calificó de exitosa la jornada de cirugías que continuará de forma permanente en el hospital con pacientes que lleguen a la consulta de la especialidad del Moscoso Puello.

Estas cirugías, que tienen un costo promedio de 265 mil pesos por paciente, fueron programadas con pacientes de la consulta del servicio de urología del hospital y los referidos por establecimientos de salud de la red.

El cuerpo médico estuvo compuesto por los urólogos doctores Wellington Ledesma, César Vázquez y Frank Jiménez, del Moscoso Puello.

En tanto, el apoyo internacional estuvo con la uróloga pediátrica de la University of Pittsburgh Medical Center de Pennsylvania, Janelle Fox; el urólogo reconstructivo de Naval Medical Center Portsmouth de Virginia, Erik Grossgold; el anestesiólogo pediátrico de Vanderbilt University de Nashville en Tennessee, Dave Moore y la médico estudiante de Eastern Virginia Medical School en Norfolf, Lindsey Bodenhorn.