Foto: Acento.com.do/Dra Rosario Espinal.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Contrario a lo que han asegurado muchos analistas y comentaristas de temas políticos, para las elecciones presidenciales de 2020 no se vislumabra un escenario de segunda vuelta, sostiene la doctora Rosario Espinal, socióloga y politóloga.

La doctora Espinal también observa que Leonel Fernández no tiene posibilidades de convertirse en una tercera fuerza electoral ni un factor decisivo para las elecciones del año entrante.

«Aquí no hay espacio para una tercera fuerza», precisó.

A su juicio, el expresidente Leonel Fernández tendría que renovarse, lograr presentarse como una opción de cambio, pero no le será tan fácil porque su trayectoria y su imagen están estrechamente vinculadas a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de los cuales dirigió tres.

Asimismo, indicó que Fernández ha pactado con los sectores más conservadores y viejos, y no es visto por la población como una propuesta de cambio. «La candidatura de Leonel Fernández no es inspiradora. La gente no lo ve como una opción de cambio», precisó.

Errores del PRM

La doctora Rosario Espinal considera que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encarna la principal opción de cambio en estos momentos, pero ha cometido el error de pactar una alianza que incluye a las fuerzas más conservadoras, lo que le podría enajenar votos de los segmentos que anhelan una alternancia en el gobierno, y de los segmentos liberales en general.

«El PRM debió de mantener su discurso de cambio», dijo.

Afirmó que en caso de que la coalición que lidera el PRM gane las elecciones congresuales, nada garantiza que se pueda avanzar en las reformas que anhelan los sectores más democráticos.

«Yo no tengo muchas esperanzas», expresó sobre la alianza. «El PRM el concede candidaturas a los sectores más conservadores…debió de llevar de candidatas a muchas Faride», dijo.

Para Rosario Espinal, con candidaturas malas no habrá un verdadero cambio en el Congreso Nacional.

«Aquí los partidos se han movido a la derecha», indicó.

Debilidades de Gonzalo y de Luis

La profesora Espinal advirtió que el país vive en estos momentos una «deflación política», porque por un lado hay un PLD que tendrá 16 años consecutivos en el gobierno, con todo el desgaste y el hastío que suele generar un ejercicio prolongado del poder.

Sobre los candidatos Luis Abinader y Gonzalo Castillo dijo que ninguno de los son políticos de formación y militancia, ni tampoco son intelectuales y oradores como Leonel Fernández.

Indicó que aunque Luis Abinader ya fue candidato vicepresidencial y candidato presidencial, no ha sido un político como Danilo Medina, de permanente trabajo político.

De Gonzalo Castillo dijo que tiene como fortaleza un partido como el PLD, que todavía sigue siendo el más fuerte, dominante, aunque existen interrogantes sobre los efectos que generará la ruptura de Leonel Fernández y sus seguidores.

De Luis Abinader sostuvo que tiene a su favor que es el candidato que la gente identifica con el cambio, aunque su partido, el PRM, todavía tiene que crecer y obtener por lo menos un 15 por ciento del electorado que le falta para competir en igualdad de condiciones con el PLD en el favor de los votantes.

Parte I



La doctora Rosario Espinal fue entrevistada en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV.

El programa A partir de Ahora, de Gustavo Olivo Peña, en Acento TV, se transmite en los siguientes canales 38 de Claro, 39 y 439 de Altice, 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. Horarios: 7, 8 y 11 de la MAÑANA; 4 Y 7 de la TARDE, con repeticiones en los horarios de MADRUGADA y resumen el fin de semana. También se puede disfrutar en el portal AcentoTV.do y Acento.com.do, además del canal de Youtube Acento TV

Parte II