SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guido Gómez Mazara, criticó este domingo el descuento realizado a oficiales generales, superiores y subalternos montos de entre 100 y 300 pesos, para el Club Recreativo de la Comandancia General y Clubes Recreativos de las Unidades Mayores, en momentos en el que el país se acerca a un certamen electoral.

En una carta enviada al comandante general del Ejército Nacional, Estanislao Gonell Regalado, Gómez Mazara fundamentó su crítica en las “relaciones de familiaridad primaria” con el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, de la capitana Lora Delgadillo (responsable del área financiera) y coronel Ricardo Castillo (a cargo de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila – CIUTRAN –).

Si bien expresó sus dudas de que el parentesco “obstruya sus respectivos desempeños”, afirmó que “resulta deshonesto ignorar preocupaciones fundamentadas en episodios desafortunados en un pasado no muy lejano”.

A continuación la comunicación de Gómez Mazara:

29 de noviembre del 2019

Santo Domingo, D.N.

Mayor General

Estanislao Gonell Regalado

Comandante General del Ejército Nacional

Su Despacho

Distinguido Mayor General:

La institución bajo su responsabilidad cumple 175 años de fundada. Y apelando al necesario espíritu de un ciudadano marcado por el convencimiento de los innegables avances de las Fuerzas Armadas, debo trasladarle las clásicas urgencias del que, como yo, padeció en el orden familiar los desbordamientos de un cuartel al servicio de los ajetreos políticos que tanto daño provocaron al desarrollo del modelo democrático. Atrás quedaron las imágenes de militares colocándole banderas a sus armas de reglamento en medio de procesos electorales, y las conquistas alcanzadas en toda la etapa post dictadura posibilitan darle una mirada al pasado reciente para que el fantasma del activismo se mantenga siempre enterrado y sin posibilidad de resurrección.

El hecho de que el afán por la institucionalidad democrática constituya una tarea de todos, insertar el comportamiento del cuartel al debate, representa un ejercicio de civilización y avance muy positivo. Por eso, la observación amparada en referencias sobre usted, su hombría de bien y compromiso con el adecentamiento de la sociedad, motivan mis líneas. Descarte una intención oculta y/o deseos de alterar el funcionamiento de una institución que, como el Ejército Nacional, exhibe una hoja de ruta siempre conectada a la defensa de los valores democráticos.

La circular 10216 del 18 de noviembre/2019 firmada por usted y que con carácter de obligatoriedad descuenta mensualmente a los Oficiales Generales, Superiores y Subalternos montos entre RD$300.00, RD$200.00 y RD$100.00 pesos, crea una situación en el orden legal y materia prima de interpretaciones respecto de fondos para el Club Recreativo de la Comandancia General y Clubes Recreativos de las Unidades Mayores. Además, modalidades de generación de recursos en la proximidad de un proceso electoral producen sospechas porque todavía no salimos del asombro de la irrespetuosa e ilegal postura del Teniente Coronel Jaime Reinoso

Martínez que, en pleno ejercicio de su función militar, se dirigió al país estimulando la participación a favor de un pre-candidato presidencial en la contienda interna del partido gobernante.

Aunque la tranquilidad de la estructura militar y policial tienen su fundamento en la madurez democrática y obediencia al poder civil, resulta lógico que los actores políticos en el litoral opositor exhiban una singular observación de los lazos y colindancias existentes. La institución bajo su jurisdicción tiene a la distinguida oficial, capitana Lora Delgadillo (responsable del área financiera) y coronel Ricardo Castillo (a cargo de CIUTRAN) dos manifestaciones que conducen a interpretar incorrectamente relaciones de familiaridad primaria con el candidato presidencial del PLD y el cumplimiento de sus responsabilidades en el Ejército Nacional. Honestamente, no creo que el parentesco obstruya sus respectivos desempeños. Inclusive, su caso es ilustrativo de lealtad a la institución debido a que su responsabilidad laboral anterior a la condición de Jefe de Estado Mayor en el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) no dejan espacios a interpretaciones relativas sobre su principal compromiso institucional. Ahora bien, resulta deshonesto ignorar preocupaciones fundamentadas en episodios desafortunados en un pasado no muy lejano.

Finalmente, ocupo su tiempo en trasladar las consideraciones expuestas con la claridad y transparencia que caracterizan mi ejercicio público. Además, en los próximos días, tanto en los meses de febrero y mayo, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley 15-19, tendrán en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, un aliado fundamental para garantizar comicios libres y respeto a la voluntad popular.

Con respeto,